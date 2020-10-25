نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول عاصمة عربية تضرم النيران في مقر السفارة الفرنسية احتجاجا على الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت الخرطوم احتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن إضرام النيران في مقر السفارة الفرنسية.



وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد أثار استفزاز المسلمين، بتأكيده على عدم التراجع عن الرسومات المسيئة للنبي محمد، وتشجيعه لها وإدلائه بتصريحات عنصرية تحث على الكراهية والعداء للمسلمين.

قد يهمك أيضًا:

أول عاصمة عربية تضرم النيران في مقر السفارة الفرنسية احتجاجا على الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد

ماذا يحدث للدماغ قبل 30 ثانية من الوفاة؟.. "حل لغز الموت"

أول رد سعودي رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون العدائي

كأنها خرجت من أفلام الخيال.. هذه السيارات الأكثر روعة معروضة للبيع وقد يصل سعرها ل20 مليون دولار (شاهد)

السعودية.. شاهد كيف تحولت محاولة سطو على متجر في الرياض إلى كابوس؟؟

زعيمة فرنسية متطرفة تدعو حكومة بلادها لإغلاق متاجر المسلمين ومصادرتها: هناك فرنسيون يأكلون الحلال دون علمهم!

متسولة تملك 5 عمارات و3 مليون جنيه رصيد في هذه الدولة العربية.. وهكذا تم اكتشاف أمرها

كلام “حساس” منسوب لـ رغد صدام حسين .. والأخيرة تثير الجدل وهذا ما قالته

فرنسا توجه رسالة “عاجلة” إلى الدول الإسلامية بشأن مقاطعة منتجاتها

أشباح تظهر على نظارة فتاة أثناء التقاطها صورة سيلفي

يشتري بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ ويربح 2 مليون دولار!

فرنسا.. هكذا كان مصير شاب أردني وشقيقته بعد تصريحات ماكرون والسبب صادم

تطور جديد في قضية فتى الزرقاء التي هزت الأردن .. وهذا ما قررته المحكمة بحق المجرمين

احذفها فورًا من جهازك.. الخبراء يكتشفون 10 تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق بياناتك الشخصية وتتجسس عليك

إسرائيل تكشف مفاجاة بشأن امتلاك قطر مقاتلات "إف-35" الأمريكية

اكتشاف علامة رئيسية رابعة لفيروس كورونا.. لا تتجاهلها

هذه هي الدول التي أدانت الرسوم المسيئة للنبي محمد (الاسماء)

أول دولة عربية تنتفض وتخرج فيها مظاهرات غاضبة احتجاجا على إساءة فرنسا للنبي محمد

درون تقصف قاعدة الملك خالد ومطار أبها .. وإعلان عاجل للسلطات السعودية

الكشف عن مصير الأم العراقية التي ألقت طفليها في نهر دجلة

زوجة أحمد السقا تثير السخرية أثناء إطلالتها في مهرجان الجونة.. والجمهور مصدوم (شاهد)

هذه العلامة تدل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير

أقوى رد من اردوغان على التهديدات الأمريكية بشأن منظومة "إس-400".. ماذا قال؟؟

محمد بن زايد يتخذ قرارا جريئًا لصالح تركيا ومراقبون يعتبرونه “طعنة في ظهر” المملكة العربية السعودية وحليفه بن سلمان

الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ: وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون

حمار يتحول إلى قضية رأي عام في هذه الدولة العربية!.. ما هي القصة؟؟

إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف موعد تطبيع السعودية وسلطنة عُمان

مقبرة رجاء الجداوي محطمة من الداخل والحشرات تخرج من القبر.. وتعليق مفاجئ من ابنتها: أنا غير مسؤولة! (شاهد الفيديو)

الكويتية ريم الشمري تنفجر غاضبة بسبب الريشة التي على رأس حليمة بولند ! .. فيديو

كابوس مرعب يطارد الإعلامي المصري عمرو أديب كل ليلة!..خاف نفسك وعلى عيلتك وعلى والدتك

احذر من تناول هذه الأشياء فهي سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم



لمرضى السكري.. مشروب بسيط يخفض مستويات السكر في الدم



مذيع الجزيرة فيصل القاسم “يستفز” الشعوب العربية بتعليق مثير على حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية



زوجة تقيم جنازة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.. والسبب!!



ترامب يحرج نتنياهو على الهواء والأخير يفلت من الفخ .. فيديو



مولود يعود للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى.. شاهد ردة فعل والده (فيديو)



مذيع الجزيرة يمسح بالرئيس الفرنسي “ماكرون” الارض: أنا مسيحي و أرفض الإساءة للنبي محمد



وضع صور ماكرون على الأرض للدعس عليها بالأقدام والأحذية في هذه الدولة الخليجية.. فيديو



هل لبس هذا النوع من الحمّالات الصدرية يسبب سرطان الثدي؟.. فيديو



إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“

وأثارت هذه التصريحات غضب السودانيين في الخرطوم، وحاولوا اقتحام السفارة الفرنسية إلا أن الشرطة تصدت لبعضهم، فيما تمكن آخرون من إضرام النيران بها.

وأسفر الحادث عن تكسير بعض النوافذ والسيارات، كما تسبب الحريق في أضرار لحقت في مبنى السفارة.

يأتي هذا في ظل حملات كبرى عالمية تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية كون فرنسا دولة معادية للإسلام وتنتهج سياسة الكراهية وإثارة الفتن بين الأديان المختلفة.

واعتبر ناشطون عرب ومسلمون حول العالم، أن تصريحات فرنسا وسياستها تعتبر متطرفة لا تعبر بأي صلة عن حرية الرأي والتعبير ولا تحترم التعايش السلمي بين الأديان.