في أقوى إغراء.. ياسمين صبري تشعل ماراثون إستعراض الأرداف بحركات فاضحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور للفنانة ياسمين صبري وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق. وظهرت صبري في الصورة الأولى مرتدية فيزون ضيق مثير في لقطة سيلفي من الجيم فيما ارتدت في الصورة الثانية تنورة سوداء قصيرة وبلوزة بيضاء وتم التقاطها كصورة جانبية أبرزت مفاتنها فيما علق متابعون "نيالك يا أبو هشيمة". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور) أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو فضيحة الجونة.. الرياح تتلاعب بفستان نسرين طافش وتكشف المستور صورة مسربة لمي عمر وزوجها في وضع فاضح تغضب الجماهير.. شاهد زوجة أحمد السقا تخلع البدلة الرجالي وتلبس تيشيرت خاطف للأنظار أحمد فهمي يربط حذاء هنا الزاهد ليقال عنه كيوت.. شاهد شاهد جمال الفنانة أيتن عامر بعد الدايت.. صور بطلة مسلسل ابنة السفير تفقد عذريتها على يد هذا الممثل الشهير إبنة رجاء الجداوي تُخلي مسؤوليتها من إقتحام وتكسير قبر والدتها.. صور ريم عبدالله تفجر مفاجأة صاعقة وتفضح فنانين كبار السعودية.. بدء التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية أحلام تكشف عن ممتلكاتها الضخمة بفرنسا.. والسبب اسئلة محرجة رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وفي الصورة الثالثة ظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس ضيقة على سواحل جزر المالديف. جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في رمضان الماضي وشاركه بطولته الفنان أحمد مجدي. وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أكدت في حفل افتتاح مهرجان الجونة الجمعة، أنها تحرص على التواجد والحضور في المهرجان السينمائي كل عام، كونه يمثل جزءا هاما من حياة الممثل.

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