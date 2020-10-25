نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٠ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، عبر موقع إنستغرام، صور تجمع الفنان المصري أحمد زاهر وابنته الفنانة ليلى ، وهما داخل حمام سباحة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الصور فور نشرها على "إنستغرام" وأرفقوها بعناوين وتعليقات أغلبها تتضمن هجوم حاد على الفنان زاهر واتهمام له بالتحرش بابنته.

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وجاء في بعض تعليقاتهم :"أحمد زاهر يخرج عن ضوابط الشريعة الإسلامية ، الفنان زاهر يسبح وليلى بنته بدون هدوم ، هو داه الي مش معقول بالمايوه، مش كدا ياحمد الحنية دي بنتك، الأب عمره ما يحتضن بنته من الخلف في الميه ولا في غير الميه حتى".

ويبدو أن الصفحة الفنية التي بدأت بنشر صور زاهر وابنته ليلى ، اليوم ، قبل تداولها على نطاق واسع، رغم أنه سبق نشرها نهاية يوليو الماضي، تهدف من وراء ذلك إلى إشعال هجوم جديد ضدهما.

وظهر الفنان أحمد زاهر في الصور التي نشر إحداها حينها على حسابه بموقع إنستغرام، وهو يحتضن إبنته الشابة من الخلف وهما شبه عاريان داخل حمام السباحة، والابتسامات ملئ افواههما.

وتعرض الفنان المصري إثر ذلك لهجوم عنيف من قبل العديد من متابعيه واتهموه صراحة بالتحرش بابنته وغيرها من الاتهامات والاساءات.

بدوره أعرب أحمد زاهر عن غضبه من تلك التعليقات التي وصفها بالمسيئة. مشيرا إلى ان الصورة لا يظهر فيها أي شيء من ابنته سوى ذراعها، لأنه لن يسمح أبدًا بنشر صور لابنته بملابس البحر.

وأضاف زاهر أن التعليقات انتقدته لأنه كان يحتضن ابنته، وهو ما أدهشه لأنه لن يتوقف عن احتضان ابنته التي تعتبر جزءا منه، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن أسرته تعيش بأسلوب حياة محافظ.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "الأولى"، عن سبب الوصول لهذه النقطة، متابعا: "بيقولولي إزاي حاضن بنتك، مش عارف إيه العيب في ده؟".

ولفت إلى أنه انزعج كثيرا من التعليقات التي رآها على الصور التي جمعته بابنته، بسبب ما تعرضت له ابنته أيضا من الضيق واتصالات أصدقائها حول تعرضها للشتائم، مشددا على أنه "لن يصمت إذا تعرض للأمر مرة أخرى".

من جهتها، أعربت الفنانة ملك زاهر في مقطع فيديو طويل عبر حسابها على موقع إنستغرام، عن غضبها من الانتقادات والهجوم الشديد الذي وجه لوالدها الفنان أحمد زاهر بسبب صورته التي ظهر فيها محتضنا ابنته “ليلى” في حمام السباحة.

View this post on Instagram اسفه اني طولت عليكوا بس اعذروني ???????? حسبنا الله و نعم الوكيل #stopbullying #mindyourbusiness A post shared by Malak Zaher ملك زاهر (@malak.ahmed.zaherr) on Jul 27, 2020 at 11:30am PDT

وفي سياق متصل تسبب الفنان أحمد زاهر في جدل، بعد ظهوره في لقطات مصوّرة وهو ينفعل على أحد المعجبين بابنته ليلى، أثناء محاولته إلتقاط صورة معها، وذلك في نهاية مهرجان «همسة»، منذ نحو أسبوعين ، وقبل وقوع الموقف مباشرة كانت ليلى تتحدث عن غيرة والدها الشديدة بشأنها، وبينما أنتهت من حديثها ويغادران الحفل وقعت المشادة بين والدها والمُعجب، واصفًا المُعجب بـ«التلزيق».

وقالت عن والدها، في برنامج «ET بالعربي»، أثناء الحفل: «غيرته لأنه بيحبنا فبيغير علينا وبيخاف علينا أوي، بابا صعب جدًا.. ماتحاولش مافيش فكرة الجواز دي، أنا هقعد مع بابا حبيبي»، أما الفنان زاهر فعلّق على مدى تقبله فكرة زواج بناته: «مش هيجي (العريس) هضربه قبل ما يجي، رافض فكرة الجواز مش عارف ليه، هو أنا كده».





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