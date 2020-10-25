حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

رفض الفنان عادل إمام سابقا عمل ابنته سارة في الفن وأكد في تصريح أثار الكثير من الجدل أنه لا يوافق على تجسيدها مشاهد القبلات أو المواقف الرومانسية، ولكن يبدو أن موقفه سيتغير مع حفيدته هالة مقبل، التي فرضت نفسها على قائمة الأكثر بحثا بمواقع التيك توك، بعد تقديمها عدة مشاهد من مسرحية جدها "مدرسة المشاغبين".

هالة قامت بتقديم مقطع فيديو كوميدي من مسرحية "مدرسة المشاغبين" بمناسبة امتحانات الثانوية العامة، وقلدت فيه أداء جدها في مشهد جمعه بالنجمة سهير البابلي، يقول فيه: بتقولي أقف.. بعد ١٤ سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف.

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وحلت الصغيرة خلال ثوان، وتقول تزامنًا مع صوت جدها بالمسرحية: «بتقولي أقف.. بعد ١٤ سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف»، وكانت الفتاة ظهرت كضيفة في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، يناير الماضي، مُعبرة عن حبها للرسم دون لفت الأنظار إلى القرابة التي تربطها بـ«الزعيم» نهائيًا.

وقالت هالة في البرنامج أنها تتدرب منذ 3 سنوات بإحدى الأكاديميات على الرسم، مشيرة إلى أن عمرها الآن 11 عاما فقط. وعن مكتشف موهبتها، قالت إن جدتها لاحظت أنها تقضي وقتا طويلا في الرسم فقررت مع والدتها صقل موهبتها، «كنت برسم على الحيطان وعلى أي حاجة قدامي لحد ما انضميت للأكاديمية، وهناك اتعلمت وكونت صداقات كتير وحسيت إنه بيتي»، وتابعت: «في الأول مكنش مستوايا كويس لكن مع الوقت حصل تطور وبقى رسمي أحسن».

وفي برنامج «أطفال ولكن» عبر قناة «المحور»، تحدثت حفيدة عادل إمام عن دعم جدها لها، وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية، مؤكدة على أنها رسمت الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وكان من المفترض أنها ستشارك في معرض «100 سنة سينما» ولكنها سافرت قبله، واختتمت مقابلتها التلفزيونية، بأنها لا تفكر في التمثيل، وتفضل أكثر الفن التشكيلي، وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة وليس ممثلة.

وقبل أشهر، سجلت فيديو متأثرة بمقابلتها بالممثل المصري-الأمريكي، مينا مسعود، بطل الفيلم الأمريكي «Aladdin»، خلال زيارته لمصر لحضور مهرجان «الجونة السينمائي»، وحصلت على نسخة موقعة من أسطوانة الفيلم.

ونشر خالها المخرج رامي إمام، صورتها مع «مسعود»، مُعلقا عبر «فيسبوك»: «عندما يكون لديك حلم تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عامًا، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر».

وأضاف رامي إمام: «وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيرا قابلت مينا مسعود اليوم». وتابع رامي إمام: «هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهمًا لأجيالنا، ربنا يحفظك».

جدير بالذكر أن النجم عادل إمام شارك في رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث لعب فيد دور رجل يمتلك مع زوجته سلسلة مدارس، إلا أنه بسبب قوة شخصيتها وسيطرته عليه، تنشأ بينهما العديد من الخلافات.

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