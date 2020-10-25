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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعتقلت قوات الأمن الأمريكية شخصًا من ولاية كارولاينا الشمالية بحوزته عدد كبير من الأسلحة والبنادق، كان "يخطط لاغتيال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن".

قال مسؤولون فيدراليون، إن متهمًا باستغلال الأطفال في المواد الإباحية بولاية كارولينا الشمالية مرتبط بما يقولون إنها خطط لتنفيذ أعمال إرهابية محلية، بما في ذلك الهجوم على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

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الكشف عن محاولة اغتيال الخصم اللدود للرئيس الأمريكي ترامب.. “جو بايدن” وهذه تفاصيلها

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وألقي القبض على ألكسندر هيليل تريسمان بعد أن عثرت الشرطة في كانابوليس بولاية نورث كارولينا على بندقية AR-15 ومسدس وذخيرة ومواد متفجرة في شاحنة متصلة به، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتقول وثائق المحكمة، إن تريسمان بحث على الإنترنت في وقت مبكر من هذا العام عن عنوان منزل بايدن، وقوانين الدولة المتعلقة بالسلاح ونشر مذكرة حول اغتيال المرشح الديمقراطي. وسافر إلى مطعم للوجبات السريعة بالقرب من منزل بايدن في ديلاوير.

وقال تيري سبري قائد شرطة كانابوليس الخميس: "أنا فخور بضباطنا لما قاموا به من اجتهاد واجبات وسرعة سمحت لنا بمنع وقوع حادث".



وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية وجهت لائحة اتهام ضد تريسمان (19 عامًا) في سبتمبر الماضي بتهمة حيازة صور لمواد إباحية للأطفال، وبعد التحقيق في مقتنياته وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، توصل المحققون لوجود نية ارتكابه إطلاق نار جماعي في عيد الميلاد أو "الجمعة السوداء"، فضلاً عن مخطط لاغتيال بايدن.

وتشير الأدلة التي جمعها المحققون إلى أن تريسمان وضع خططًا مبدئية لمغادرة البلاد لاحقًا بجواز سفر بولندي تم اكتشاف نسخة مصورة منه على حاسوبه.



ويواجه تريسمان، اتهامات بحيازة مواد إباحية للأطفال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استشهد القاضي الفيدرالي جو ويبستر بمؤشرات الإرهاب المحلي في أمره ببقائه محتجزًا.