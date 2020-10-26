نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٥ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة إيناس النجار ، اليوم ،صورة حديثة لها عبر حسابها على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "النجار" في الصورة وعلى كتفها نمر باستخدام فلتر من تطبيق "سناب شات" مرتدية فستانًا كت باللون الأسود، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.

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وتركت ايناس شعرها يتماوج على كتفيها وصدرها وصولا إلى نهديها، بطريقة انسيابية وناعمة تخطف الأنظار إليها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

وعلقت الفنانة إيناس النجار على الصورة قائلة: "كن كثير الابتسام فإنك لا تعلم حجم الهموم التي يحملها البعض". وختمت التعليق بثلاث ورود حمراء.

واللافت أنه ورغم حثها الجمهور على الإكثار من الابتسامة في تعليقها ، إلا أنها بدت بملامح غاضبة وشفتين منتفختين كثيرا شوهتا جمالها.

وحظيت الإطلالة بإعجاب وتعليق الكثير من متابعيها الذين وصفوها بملكة جمال الكون، وقال بعضهم معلقاً : "زي القمر يا نوسة تبارك الخلاق فيما خلق، هي نحلة قرصتك، ملكة الأناقة والجمال".

https://www.instagram.com/p/CGxvm3rjbDD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxvm3rjbDD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Inas El Naggar - ايناس النجار (@inaselnagar_official) on Oct 25, 2020 at 11:52am PDT

يذكر أن احدث أعمال الفنانة التونسية إيناس النجار، فيلم "قهوة بورصة مصر" ، وشاركها في بطولته، حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد .



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