هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ لموجة سخرية عارمة بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من “تيشرت” باللون الكحلي، ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.

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ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ​”توم وجيري”​ والتي تعرف بـ”​مامي تو شوز​”.

وقالت: “هذه المرأة التي تلحق توم وجيري عندما يقدمان على فعل مصيبة”، وهو ما أثار إعجاب متداولي الصورة، مؤكدين أنه أقرب تشبيه لها.

وكانت الشعيبي فاجأت متابعيها، بعد أن نشرت صورا وفيديو تظهر التحول في شكلها بعد خسارتها الوزن، حيث أعلنت سابقا خضوعها لعملية شفط دهون وعملية تكميم معدة.

والأسبوع الماضي أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في "سناب شات" .





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