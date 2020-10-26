نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

ظهرت الفنانة المصرية وفاء مكي من جديد خلال استضافتها في برنامج “صح النوم” والذي يقدمه محمد الغيطي على شاشة LTC المصرية. وكانت مكي قد ابتعدت عن شاشة التلفزيون منذ أن أصدرت محكمة جنايات في المنوفية في عام 2001، حكماُ بمعاقبتها بالأشغال الشاقة 10 سنوات، ومعاقبة والدتها وابن خالتها، بالحبس لمدة عام بتهمة تعذيب الخادمتين الشقيقتين مروة وهنادي أحمد فكري، واحتجاز الأولى في مرحاض شقة مكي في الجيزة وهتك عرضها وكيها بالنار في أماكن حساسة من جسمها بمساعدة والدتها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد زين كرزون تصدم جمهورها بإطلالة بيضاء.. شاهد الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة ابنة روجينا المراهقة تشعل منصات التواصل بجمالها الخارق.. صور ظهور ميلانيا ترامب يثير ضجة كبرى.. والجمهور: لسنا أطفال صغار حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور) أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو في أقوى إغراء.. ياسمين صبري تشعل ماراثون إستعراض الأرداف بحركات فاضحة فضيحة الجونة.. الرياح تتلاعب بفستان نسرين طافش وتكشف المستور صورة مسربة لمي عمر وزوجها في وضع فاضح تغضب الجماهير.. شاهد زوجة أحمد السقا تخلع البدلة الرجالي وتلبس تيشيرت خاطف للأنظار فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وفي اللقاء، ظهرت مكي بدون أن تبدو عليها علامات التقدم بالعمر، بل بدت أكثر شباباً. وفاء مكي بدت بزيادة وزن كبيرة ولكن وجهها لا يزال كما هو وكأن السنوات لم تمر عليها. ووعدت وفاء مكي الجمهور بالعودة إلى الشاشة من خلال أعمال جديدة. شاهدوا كيف بدت وفاء مكي في الفيديو المرفق:

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.