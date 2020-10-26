ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٦ صباحاً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في إطلالة حديثة ، خطفت بها أنظار الجمهور إليها، واشعلت مواقع التواصل الإجتماعي.

الإطلالة نشرتها الفنانة صبري عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي واحدة من الإطلالات التي التقطت لها من على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.

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وارتدت ياسمين صبري، في هذه الإطلالة فستاناً طويلاً لامعًا باللون الأزرق مكشوف الذراعين، مع حزام ناعم باللون الكحلي على خصرها، وارتدت اكسسوارات فاخرة، مع مكياج بسيط زاد من أناقة اطلالتها.

وبدت منحنياتها بارزة للعيان من وراء الفستان الضيق ، خاصة عندما رفعت يدها اليمنى إلى الأعلى مع انحناءة جانبية بسيطة.

وقالت ياسمين في تصريحات صحفية، إن سبب اختيارها لون الفستان لايمانها بعلم الطاقة وتاثيره على الأشخاص، حيث ان اللون الازرق يبعث الاسترخاء والراحة في النفس وهو من الوان الاحجار الكريمة التي تستخدم في علم الطاقة.

ونالت اطلالتها اعجاب خبراء الازياء والجمهور الذي علق على صورها التي نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل بكلمات الغزل والإطراء والاعجاب.

https://www.instagram.com/p/CGuOdQPgphI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuOdQPgphI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuOdQPgphI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 24, 2020 at 3:05am PDT

وكانت ياسمين صبري قد تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا بسبب استعراضها لثروتها عبر الصور التي تنشرها على حسابها في موقع انستغرام.

ومن تلك الثروة استعرضت السيارة الفاخرة التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واليخت الذي اشتراه لها مؤخراً أبو هشيمة أيضا، والمجوهرات التي ترتديها، وعلقت على هذه الانتقادات قائلة "ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عباده" مضيفة بأنها تحب ان تستمتع بما تملك، ولا ترى في هذا الاستعراض عيبا.



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