صورة مسربة تفتح أبواب الجحيم على السلطانة حليمة بطلة مسلسل أرطغرل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك صور جديدة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترتدي ملابس فاضحة على شاطئ البحر. وظهرت بيلجيك في إحدى الصور مكشوفة الظهر بالكامل، الأمر الذي جعلها تتلقى سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد زين كرزون تصدم جمهورها بإطلالة بيضاء.. شاهد الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة ابنة روجينا المراهقة تشعل منصات التواصل بجمالها الخارق.. صور ظهور ميلانيا ترامب يثير ضجة كبرى.. والجمهور: لسنا أطفال صغار حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور) أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو في أقوى إغراء.. ياسمين صبري تشعل ماراثون إستعراض الأرداف بحركات فاضحة فضيحة الجونة.. الرياح تتلاعب بفستان نسرين طافش وتكشف المستور صورة مسربة لمي عمر وزوجها في وضع فاضح تغضب الجماهير.. شاهد فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وتعتبر نجمة “أرطغرل”، اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية “السلطانة حليمة”. ويبدو أن تأثر الجمهور بالشخصية التي لعبتها الممثلة وعدم قدرته على الفصل بين الحياة الخاصة لها وأدوارها المهنية، دفعه لمهاجمتها بلا هوادة على ملابسها التي ظهرت بها. https://www.instagram.com/p/CEJ9v9IjAUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEJ9v9IjAUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT

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