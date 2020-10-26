تغريدة “خطيرة” للمفكر الكويتي د.عبدالله النفيسي.. هذا ما سيحدث للسودان بعد التطبيع مع اسرائيل!!

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عدن - نيرة ابو خليفة - علّق المفكر الكويتي البارز د.عبدالله النفيسي على إعلان التطبيع بين السودان والإحتلال الإسرائيلي بعد الإمارات والبحرين . وقال “النفيسي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ “السودان سيتحول بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية” . جديد أخبار دوت الخليج:

وأضاف: “لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها”.

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