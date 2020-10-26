نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الإعلامية المشاغبة نضال الأحمدية تهدد الفنانة شكران بفيديو فاضح.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، فيديو ترد من خلاله على الفنانة شكران مرتجى، التي كانت قد ردت على إساءة الإعلامية لها في وقت سابق، بأنها “مربية” ولن ترد بأسلوبها وستلتزم الصمت.

وأكدت الأحمدية بالفيديو، أنها تملك تسجيلات صوتية لشكران مرتجى، تكشف عكس ما قالته عن التربية. وأضافت بأنها أدخلت وسيطًا بينهما، لأن شكران قامت بحظرها من أجل سؤالها عن نشر التسجيلات، إلا أن شكران رفضت.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مليادير سعودي يخطف أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة بمهر خرافي

صورة مسربة تفتح أبواب الجحيم على السلطانة حليمة بطلة مسلسل أرطغرل

الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات

ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد

هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد

الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية

والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة

ابنة روجينا المراهقة تشعل منصات التواصل بجمالها الخارق.. صور

ظهور ميلانيا ترامب يثير ضجة كبرى.. والجمهور: لسنا أطفال صغار

حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو

مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور)

أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو

في أقوى إغراء.. ياسمين صبري تشعل ماراثون إستعراض الأرداف بحركات فاضحة

فضيحة الجونة.. الرياح تتلاعب بفستان نسرين طافش وتكشف المستور

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

واختتمت الأحمدية الفيديو بالتساؤل، ما الذي يقلق شكران حول نشر هذه التسجيلات؟ مؤكدة أن الأخيرة تعرف ما تحتويه تلك التسجيلات من إساءة.

وكالعادة تفاعل الجمهور مع فيديو الأحمدية، معلقين أنها لا تمل من الهجوم على النجوم، وأنا وسيلتها أصبحت من أجل الظهور والانتشار وباتت شخصية مزعجة، فيما طالبها آخرون بالكشف عن التسجيلات ونشرها.

ومن أبرز التعليقات: “طيب اذا رفضت تنشرهم وانتي مامكن تخوني الامانه ليش طالعه تقولين هالكلام وش الهدف مافهمت؟”، “شكران مرتجى حدا مربى ومهذب وطيوبة وانت نضال حدا مابيحترم حدا وأسلوبك مو حلو أبدا”، “شريهون شو ماتكون حاكيه مربايه اكتر منك”.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية، قد شنت قبل مدة هجومًا شديد اللهجة على عدد من نجوم سوريا، أبرزهم: معتصم النهار، وتيم حسن، وسلافة معمار، ومكسيم خليل، وشكران مرتجى.

وهاجمت الأحمدية شكران، على خلفية تغريداتها ضد بعض الممارسات العنصرية اللبنانية تجاه السوريين، حيث قالت الإعلامية اللبنانية، إن مرتجى فلسطينية، ولا تحمل الجنسية السورية، في إشارة منها إلى أنه لا يحق لها انتقاد العنصرية ضد السوريين، كما وصفتها بأنها “بلا تهذيب” مشيرة إلى أنها قامت بحظرها

يُشار إلى أن نضال الأحمدية، تعتمد الأسلوب الجريء والحاد بشكل مستمر لانتقاد النجوم، ولديها العديد من المشاكل مع مجموعة من النجوم، أبرزهم سيرين عبدالنور.

كما وجهت الأحمدية عدة إساءات للفنانة السورية سلافة معمار، ووصفتها بالعجوز مؤخرًا، في المقابل تلتزم الأخيرة دائمًا الصمت تجاه الهجوم. وعادة ما تتعرض الإعلامية اللبنانية لهجوم وانتقادات بسبب أسلوبها الذي يصفه الجمهور بالحاد والجارح، كما يتهمها البعض بمهاجمة النجوم، دون أسباب مقنعة.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام