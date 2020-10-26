نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد ردها على الرئيس الفرنسي.. جدل بين أحلام وجمهورها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

دعت الفنانة الإماراتية أحلام​ الشامسي المتابعين ان يعبروا عن غضبهم بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون ​ التي اشار فيها الى أن ​فرنسا ستستمر بالرسومات المسيئة للنبي محمد (ص) وللرموز الإسلامية. وعلّق أحد المتابعين على هذا الخبر على صفحته الخاصة بالقول: "الدفاع عن الحبيب باتباع اوامره واجتناب نواهيه غير ذلك هرطقة وزيادة متابعين". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: محمد رمضان يثير جدل بسبب عمله الاخير في الإمارات الإعلامية المشاغبة نضال الأحمدية تهدد الفنانة شكران بفيديو فاضح.. فيديو مليادير سعودي يخطف أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة بمهر خرافي صورة مسربة تفتح أبواب الجحيم على السلطانة حليمة بطلة مسلسل أرطغرل الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة ابنة روجينا المراهقة تشعل منصات التواصل بجمالها الخارق.. صور ظهور ميلانيا ترامب يثير ضجة كبرى.. والجمهور: لسنا أطفال صغار حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور) أحمد زاهر يحتضن إبنته من الخلف وهما بالمايوه والأخيرة تقول: "مش هتجوز".. فيديو فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز لترد عليه أحلام قائلة: "زياده متابعين اذا كنت واحد منهم فشكراً لا احتاج لزياده متابعين وانا اكتب هالتغريدات اعلم ام ممكن في لحظه يلغى حسابي بالكامل ولا ابالي عيب عليك هذا رسول الله اقسم لا نفاق ولا رياء ولا مطمع الا نصره رسول الله حسبي الله وكفى إلا رسول الله يا فرنسا".

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