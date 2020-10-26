نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فضيحة جديدة.. حسن شاكوش متهم بسرقة محمد حماقي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

واجه مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش مجدداً إتهاماً بسرقة الفنان المصري محمد حماقي​، وذلك من خلال فكرة كليب أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة" التي طرحها مؤخراً، وذلك بعد إشارة المخرج مصطفى عامر بأن فكرة الكليب مسروقة من فكرة كليب "راسمك في خيالي" لحماقي.

وبعد محاولات عامر للتواصل مع الشركة المنتجة لحل الموضوع وديًا، ورفضهم للحلول المقترحة من جانبه، تقدم عامر بشكوى لموقع "يوتيوب" الذي اتخذ كافة الإجراءات القانونية، والتي انتهت بحذف كليب الأغنية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إمراة تقدم شكوى بجارتها بسبب الاصوات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية

بعد ردها على الرئيس الفرنسي.. جدل بين أحلام وجمهورها

الإعلامية المشاغبة نضال الأحمدية تهدد الفنانة شكران بفيديو فاضح.. فيديو

مليادير سعودي يخطف أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة بمهر خرافي

صورة مسربة تفتح أبواب الجحيم على السلطانة حليمة بطلة مسلسل أرطغرل

الجميع يتذكر الفنانة وفاء مكي.. شاهدوا كيف أصبحت بعد سجنها 10 سنوات

ياسمين صبري بإطلالة تحبس الأنفاس.. شاهد

هيا الشعيبي تفجر موجة سخرية عارمة بعد ظهورها بالمايوه.. شاهد

الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية

والنمر على كتفها.. إيناس النجار تشعل منصة إنستغرام بإطلالة حديثة

ابنة روجينا المراهقة تشعل منصات التواصل بجمالها الخارق.. صور

ظهور ميلانيا ترامب يثير ضجة كبرى.. والجمهور: لسنا أطفال صغار

حفيدة عادل إمام تقلد جدها الزعيم وتشعل مواقع التواصل.. فيديو

مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور)

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وكان كتب عامر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تماماً عن الفن لأنهم فقرا فن وماعندهمش حاجة يقدموها ودايماً بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين، والـ4 دقايق اللي بتشوفوها كفيديو كليب بياخد من أي مخرج وقت طويل، مثلا كليب راسمك في خيالي واخد مني تحضير أسابيع وتفصيلة الإنترو لوحده واخد مني ومن اللي اشتغل عليه وقت طويل في التحضير وتفصيلة الـsound effect لوحدها واخدة تحضير لإن فيه رسم الصوت على الخطوة وحركة الإيد وتفاصيل تاني كتير".

وأضاف: "فلما ييجي حد يريح نفسه على حساب تعبك ويسرق مجهودك فدي حاجة فعلا تضايق ومش عارف هنفضل لإمتى ساكتين على السرقة دي والمفروض إن هما كمؤديين ما يسمى مهرجانات بقى ليهم إسم وجمهور المفروض يحترموهم ويحترموا المهنة وصناعها لكن للأسف مش بيحترموا حد".

من ناحيته رد شاكوش على الاتهامات التي وجهت إليه بسرقة فكرة الكليب بقوله: "كل ما أقدم حاجة يقولو إني سارقها من حماقي، يا جماعة أنا مطرب مش مخرج، بأقدم اللي بيتقالي مش بألف من دماغي".

يشار إلى أن شاكوش كان واجه إتهاماً من قبل بسرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية" لحماقي بأغنية "بنت الجيران" التي جمعته بمطرب المهرجانات المصري عمر كمال.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام