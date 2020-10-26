10 أطعمة لا تحفظها أبدا في الثلاجة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت مجلة “أ زاد سالود” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الأغذية التي ينبغي ألا تُحفظ بتاتا في الثلاجة .

وقالت المجلة، إن الثلاجة اختراع ثوري غير حياتنا بطريقة جذرية، ومكننا من حفظ مختلف أنواع الأغذية، والحيلولة دون تلفها بسرعة، على غرار مشتقات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن. لكن ليست جميع أنواع الأغذية قابلة للحفظ في الثلاجة. وفيما يلي، إليك الأطعمة التي ينبغي أن تجنب وضعها في الثلاجة.

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1. الموز

إن الموز من الفواكه الاستوائية التي يجب حفظها خارج الثلاجة، حتى تنضج بالشكل الصحيح، وتحافظ على مذاقها وفوائدها الغذائية. والحالة الوحيدة التي يكون فيها ممكنا وضع الموز في الثلاجة هي عند اشترائه ناضجا نوعا ما. وحتى إن كانت قشرة الموز سوداء، فإن الثمرة تظل سليمة.

2. الأناناس قد تتلف هذه الفاكهة بسرعة إذا وضعت في الثلاجة؛ لأنها من الفواكه الاستوائية، لا سيما إذا كانت غير ناضجة، ويتغير لونها.

3. البابايا

بما أنها فاكهة استوائية، فإن وضعها في الثلاجة لن يساعد على حفظها لمدة أطول، وقد يؤدي ذلك إلى تغير طعمها ورائحتها.

4. المانجا على غرار البابايا والموز، يؤدي وضع المانجا في الثلاجة إلى تسريع تلفها. 5. ماراكويا

إن فاكهة الماراكويا فاكهة استوائية، ولا يمكن وضعها في الثلاجة حتى تنضج.

6. الأفوكادو

تحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون، وكغيرها من الفواكه الاستوائية ينبغي أن تنضج خارج الثلاجـة. تعرف هذه الفاكهة بكونها تتأكسد بسرعة بمجرد إزالة القشرة عنها، لذلك يمكن إضافة عصير الليمون إليها.

7. الحمضيات

ينبغي عدم وضع الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض، في الثلاجـة؛ لأنها تفسد. وتتمثل أفضل طريقة للحفاظ على رائحتها في تركها في مكان بارد وجاف. ويمكن وضعها في سلة على الطاولة في مكان جيد التهوية.

8. الثمار التفاحية

تعرف الفواكه مثل التفاح أو المشمش بقدرتها على تحمل البرودة أكثر من الفواكه الأخرى. ولكن أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة منها، والتمتع بنكهتها اللذيذة ورائحتها الزكية، تكمن في تركها تنضج خارج الثلاجـة. بعد ذلك، من الممكن وضعها في البراد.

9. البطيخ والشمام

البطيخ والشمام من بين أنواع الفاكهة التي يرتبط وجودها بفصل الصيف. كما أن تناولها باردة يعتبر أمرا محببا عند جميع الناس. لكن لا أحد يعلم أن وضعها في الثلاجة يمكن أن يُفقدها بعضا من فوائدها، إذ تتسبب البرودة في إتلاف فيتامين سي وبعض مضادات الأكسدة.

10. الطماطم

تصنف الطماطم من الفواكه، لكن معظم الأشخاص يعتبرونها من الخضروات. وعندما نضع الطماطم في البراد تتلاشى أنسجتها، ما يؤدي إلى إفرازها المزيد من الماء، وبذلك تفقد قوامها وطعمها المميز، لذلك من الأفضل تخزينها في مكان بارد وجاف.



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