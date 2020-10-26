نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مجددا.. هند القحطاني تشعل السوشيال ميديا وتتصدر الترند على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تفاجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هاشتاق صوت هند القحطاني يتصدر الترند السعودي، بعد أيام من شرائها لمنزلٍ فاخر يُقدر ثمنه بـ5 ملايين دولار.

اللافت في الأمر أن لا أحدًا من المغردين عرف السبب وراء تصدر صوت هند القحطاني لقائمة الترند، ورجح البعض أن يكون الهاشتاق مدفوع من قبلها لتظل تحت الضوء أو من بعض المعلنين الذين يستغلون صعود هاشتاق ليعلنوا عن منتجاتهم.

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يذكر أن الناشطة السعودية هند القحطاني لها صوت مميز وطريقة مختلفة في نطق الكلمات، وقد كان الهاشتاق فرصة لنشر بعض مقاطع الفيديو لها تُظهر طريقتها المميزة في الحديث.

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غردت إحدى المتابعات ساخرة: “يحق لها أم مودي تدلع صايرة بقصر لازم من فخامة الصوت”، بينما غرد آخر: “حتى صوتها يطلع ترند؟؟”. وقامت إحدى المغردات بمشاركة مقطع فيديو للقحطاني وعلقت: “وهي صاحية من النوم صوتها جميل”، بينما غرد آخر بمقطع مختلف وعلق: “Mood”. وغرد سعد الرشود: “معقولة فيه ناس للحين تتابعها وتهتم لأمرها؟ أساسًا هل هي تقدم محتوى؟ ولا محتواها الاساسي لازال استعراض جسدي؟”. وغردت ميان المطيري: “بعض الناس مشغول فيها أكثر من نفسه، ادع الخلق للخالق كل انسان محاسب عن نفسه فقط؟”.





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