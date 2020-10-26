أسباب تعرق القدمين واليدين.. كيف تسيطر على هذه الظاهرة؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٠ صباحاً (دوت الخليج)

سنعرض هنا أسباب وعلاج تعرق القدمين واليدين وارتفاع حرارتهما:

- أسباب تعرق القدمين واليدي

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نتحوي اليدان والقدمان والإبطان على غدد عرقية أكثر من أي جزء آخر من الجسم، ومن أسباب زيادة تعرق اليدين والقدمين ما يلي: • أمراض الغدد الصماء، وخاصة فرط نشاط الغدة الدرقية. • أورام الغدة النخاميّة.

• التوتر والاضطرابات النفسيّة والعصبيّة والضغط العاطفي والخوف والقلق، يزداد تعرق القدمين واليدين عندما ينفعل الشخص أو يتوتر.

• الإرهاق والإجهاد المستمر.

• مضاعفات مرض السكري.

• أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، كالزكام والرشح والجيوب الأنفيّة.

• بعض أمراض العمود الفقري.

• الأورام الليمفاويّة.

• ارتفاع ضغط الدم.

• الأطعمة الغنية بالتوابل.

• المشروبات المحتوية على الكافيين.

• الطقس الحار والرطب.

• بعض الأدوية الطبية (مثل أدوية القلب والأوعية الدموية).

- علاج تعرق القدمين واليدين

• تساعد مضادات التعرق المعطرة التي لا تحتاج وصفة طبية على تقليل تعرق القدمين واليدين إخفاء الرائحة الكريهة للعرق لمدة يوم أو يومين. • يعالج بعض أطباء الأمراض الجلدية تعرق القدمين واليدين والإبطين بحقن البوتكس (توكسين البوتولينوم)، لكن للأسف النتائج غير دائمة فهي تستمر من 4 - 6 أشهر فقط.

• تدمير الغدد العرقية في جلستين علاجيتين باستخدام جهاز يولد طاقة الميكروويف، يفصل بينهما ثلاثة أشهر.

• يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية تُعرف باسم (استئصال الودي) بالمنظارعبر الصدر، هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف فرط التعرق الشديد للأبد، وهي عبارة عن قطع الأعصاب السمبثاوية المتحكمة في الغدد العرقية.

- نصائح للتعامل مع تعرق القدمين واليدين • ارتداء جوارب قطنية فضفاضة. • التحكم في الانفعال والتوتر.

• علاج تعرق اليدين والقدمين باستخدام خل التفاح، خلط مقادير مناسبة من خل التفاح وماء الورد، ثمّ وضعه ثلاث مرات بشكل يومي.

• عصير الليمون، ملعقة صغيرة من صودا الخبز وعصير الليمون، ثمّ وضعهم على المناطق كثيرة التعرّق لمدة عشر دقائق يوميا، مع ضرورة عدم الخروج في الشمس بعد كل استعمال.

• الزنجبيل، مسحوق من الزنجبيل والماء، ثمّ وضعها على المناطق المتعرّقة وتركها لمدة ساعة، مع ضرورة استعمال هذه الطريقة فقط لمدة أسبوعين على أكثر تقدير وبشكل يومي.

• الطماطم، شرب عصير الطماطم، وفرك المناطق كثيرة التعرّق من الجسم بقطع من الطماطم.

• الشاي والشاي الأخضر، وذلك بنقع اليدين أو القدمين في وعاء منقوع به الشاي أو الشاي الأخضر.

• الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، كتناول فاكهة الأفوكادو، والموز، والفول، والذرة، والبطاطا بقشرها والحبوب الكاملة، والخضراوات الورقيّة.

• الزعتر، فرك قطعة قطنية مغموسة في ماء فاتر مضافاً إليه خمس قطرات من الزعتر بالأماكن كثيرة التعرّق من الجسم، وتكرار ذلك ثلاث مرات يوميّاً.

• أخيرًا، لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب إن لم تحصل على نتيجة مرضية في علاج تعرق اليدين والقدمين.

- أسباب سخونة القدمين واليدين

• سوء التغذية، سوء التغذية يضر بالأعصاب، و يسبب سخونة القدمين. • اعتلال الأعصاب السكري، وهو أكثر مسببات سخونة القدمين شيوعاً.

• التلوثات الفطرية، غالباً ما يصاب ما يقرب من 15- 25 % من الأشخاص حول العالم في مرحلة ما بحالة صحية تسمى قدم الرياضي، وهي التهابات فطرية تسبب سخونة القدمين.

• التعرض المستمر للمعادن الثقيلة والسموم (مثل: الزرنيخ، والرصاص، والزئبق)، التعرض لهم كثيرا يرفع من درجو حرارة القدمين، وتراكم هذه المواد في الجسم يجعلها تصل إلى نسب سامة تضر بالأعصاب.

• العلاج الكيميائي، يلحق ضررا وتلفا في الأعصاب وارتفاع حرارة القدمين.

• مرض اعتلال الأعصاب الوراثي.

• مرض الكلى المزمن، إذا لم تستطع الكلى التخلص من السموم، يؤدي هذا إلى تراكم السموم داخل الجسم تدريجياً، مسببا الإصابة باعتلال عصبي.

• قصور الغدة الدرقية.

• الإصابة بالإيدز، تعتبر سخونة القدمين عرضاً شائعاً لدى مرضى الإيدز.

• حالات مرضية أخرى، مثل التهاب الأوعية الدموية والساركويد.

- علاج سخونة القدمين واليدين

يختلف علاج سخونة القدمين واليدين من حالة لأخرى تبعاً للسبب، ويشمل العلاج الطرق التالية:

• السيطرة على مستويات السكر في الدم.

• تغيير الدواء، أحياناً لا يحتاج الأمر أكثر من تغيير الدواء الموصوف لك.

• إجراء تغييرات في نمط الحياة، فمثلا بعض الأسباب كالإصابة بقدم الرياضي يمكن علاجها عن طريق ما يلي:

ارتداء حذاء مختلف يومياً.اختيار أحذية تناسب مقاس القدم.تغيير الجوارب بانتظام واستعمال الجوارب القطنية النظيفة.تجنب ارتداء جوارب أو أحذية رطبة.تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

