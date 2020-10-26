نشكركم على قرائتكم خبر وفاة مهندسة ‘‘التطبيع’’ الإسرائيلي السوداني.. ونتنياهو يعلن: عجزنا عن إنقاذها.. شاهد من تكون؟ (الاسم والصورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه بالسفيرة السودانية نجوى قدح الدم، التي عرفت بـ"مهندسة" اللقاء بين نتنياهو ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

وقال نتنياهو: "كان هناك محاولة إسرائيلية لإنقاذها، ولكن لم نتمكن من ذلك".

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وأرسلت إسرائيل في شهر مايو الماضي طائرة تقل طاقما طبيا في رحلة كانت الأولى بين البلدين، عندما حاول أطباء إسرائيليون إنقاذ حياة قدح الدم مستشارة البرهان.

وحاول الطاقم الطبي الإسرائيلي حينها إجلاء قدح الدم من مستشفى "علياء" التابع للسلاح الطبي للعلاج خارجا، لكنه اصطدم بتأخر حالتها.

ولدت نجوى عباس قدح الدم في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ودرست فيها كل المراحل، وانتقلت لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة العاصمة.

حاصلة على درجة الماجستير في الطاقة المتجددة، وعملت بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وتزوجت من أستاذها ألماني الجنسية أحمد نومان، قبل أن تنفصل عنه.

توفيت في مايو الماضي، نتيجة مضاعفات عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT + وكالات