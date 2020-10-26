أول رد فرنسي عاجل على هجوم ‘‘أردوغان’’ ضد ماكرون

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عدن - نيرة ابو خليفة - قررت فرنسا استدعاء سفيرها لدى تركيا يوم السبت على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان أردوغان هاجم مجددا ماكرون في وقت سابق من اليوم، واتهم فرنسا بأنها "تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان". جديد أخبار دوت الخليج: وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي". واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، مضيفا أن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، هو "دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة". المصدر: وكالات

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