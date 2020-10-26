نشكركم على قرائتكم خبر إعلان هام من ‘‘الجوازات السعودية’’ لكافة المواطنين والمقيمين.. شاهد ما ورد فيه؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، يوم السبت، توضيحًا مهمًا لمدى إمكانية السفر خارج المملكة في نفس يوم انتهاء تأشيرة الزيارة.

وقالت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر"، إن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من المغادرة.

جديد أخبار دوت الخليج:

وكان الحساب قد تلقى سؤالًا من إحدى المستفيدين ‏‎حول إمكانية السفر والخروج من المملكة في نفس يوم انتهاء تاشيرة الزيارة.

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت الاثنين الماضي، عن تمديد آليًّا صلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين داخل وخارج المملكة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م

كما كشفت عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًّا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.