نشكركم على قرائتكم خبر مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يستفز الشعوب العربية بتعليق مثير على حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - في تغريدة تهدف إلى استفزاز كرامة الشعوب العربية واستنهاضها لاستعادة حقوقها، علق مذيع الجزيرة الشهير، الإعلامي السوري فيصل القاسم، على الحملة الواسعة التي أطلقها العرب على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية ردا على إساءة فرنسا ورئيسها ماكرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب القاسم تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" قال فيها: "لو تحمست الشعوب العربية خمسة بالمائة لحقوقها مما تتحمس لمقدساتها لكانت الآن تعيش في ديمقراطيات عظيمة خالية من الطواغيت والفاسدين ولما كان تطاول على دينها أحد".

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واضاف مذيع الجزيرة، قائلًا: "رائع أن تدافعوا عن مقدساتكم، لكن لا تنسوا أنكم تعيشون تحت التحت وهناك ألف قضية أخرى تخص حقوقكم ومعيشتكم:تحمسوا لها أيضا".

لو تحمست الشعوب العربية خمسة بالمائة لحقوقها مما تتحمس لمقدساتها لكانت الآن تعيش في ديمقراطيات عظيمة خالية من الطواغيت والفاسدين، ولما كان تطاول على دينها أحد. رائع أن تدافعوا عن مقدساتكم، لكن لا تنسوا أنكم تعيشون تحت التحت وهناك ألف قضية أخرى تخص حقوقكم ومعيشتكم:تحمسوا لها أيضا

ويُعرف القاسم بمناهضته للحكام والأنظمة العربية التي تسلك مسار القمع وإسكات الشعوب ومنعها من ممارسة حقوقها الديموقراطية، وعلى رأسها نظام بشار الأسد.