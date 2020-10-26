نشكركم على قرائتكم خبر مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ : خطوة واحدة لو فعلها العرب لتغيرت الموازين في المنطقة والعالم على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - علق مذيع الجزيرة، الإعلامي السوري فيصل القاسم، على الحملة الواسعة التي أطلقها العرب على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية ردا على إساءة فرنسا ورئيسها ماكرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب القاسم تغريدة على حسابه في تويتر، قائلا: "لو تحمست الشعوب العربية خمسة بالمائة لحقوقها مما تتحمس لمقدساتها لكانت الآن تعيش في ديمقراطيات عظيمة خالية من الطواغيت والفاسدين ولما كان تطاول على دينها أحد".

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