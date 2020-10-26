براز الطيور ومراهم البواسير.. أغرب ما تستخدمه ياسمين صبري للحفاظ على جمالها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٧ مساءً (دوت الخليج )

الحصول على بشرة صافية ومتوهجة ليس بالأمر السهل، إذ عليك استخدام الكثير من مساحيق التجميل والماسكات والزيوت وما إلى ذلك، أمّا المشاهير من الممثلات والمغنيات ومنهن الفنانة المصرية ياسمين صبري، والفنانة السورية نسرين طافش، فلديهنّ في الواقع طرقٌ أخرى غريبة والتي قد تبدو مقززة في بعض الأحيان.

وأغرب ما تستخدمه النجمات للحفاظ على جمالهن وفقا لما ذكره موقع Harpers Bazaar المتخصص بالموضة والجمال:

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الكوكاكولا

في عام 2015 اعترفت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية سوكي ووتر هاوس بأنها تقوم بغسل شعرها بمشروب الكوكاكولا الغازي من أجل إعطائه حجماً إضافياً.

وقالت في أحد لقاءاتها الصحفية إنها لا تحب شعرها بعد الاستحمام كونه مجعداً، ولكنها عندما تشطفه بالكوكاكولا فإنها تشعر كما لو أنها خرجت تواً من رحلة في غابات الأمازون.

تناول الطين

تناول الطين من أجل تخليص الجسم من السموم، نعم هذا ما تفعله الممثلة الأمريكية شايلين وودلي بطلة فيلم The Divergent Series: Insurgent.

وكشفت وودلي في إحدى المقابلات التلفزيونيّة أنها كانت قلقة في بداية الأمر بسبب حركة الأمعاء التي عانت منها بداية مع تغيير رائحة جسدها إلى رائحة معدنية إضافة إلى التبول بكثرة، ولكن فوائده الرائعة في تنظيف السموم جعلها تجازف بأكله.

علاج مصاصي الدماء

كيم كارديشيان، إيفا لونغوريا، كايتي هولمز، جميعهنّ يتبعن علاج مصاصي الدماء من أجل تجديد بشرتهن.

ويقصد بعلاج مصاصي الدماء هو حقن الوجه بصفائح البلازما التي يتم إخراجها من دم المستخدم نفسه وتترك بقعاً دموية على الوجه لفترة من الزمن.

والسبب وراء استخدام هذا العلاج المؤلم هو مضاعفة من البروتينات والمواد المنشّطة الكفيلة برفع نسبة إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي منع ظهور التجاعيد وشد البشرة والتخلص من البثور والبقع السوداء.

علاجات بإفرازات الحلزون

قد يكون العلاج باستخدام الحلزون من أقل العلاجات غرابة، إذ إنّ كثيراً من نساء الوطن العربي يقُمن بجعل الحلزون يمشي فوق وجوههن للاستفادة من المادة المخاطية التي يفرزها أو حتى يستخدمن مرطبات تحتوي على مستخلص الحلزون.

وتستخدم هذا العلاج الكثير من المشاهير مثل الممثلة وعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي والممثلة الأمريكية كايتي هولمز.

ويعتبر الحلزون مصدراً طبيعياً لحمض الهيالورونيك مع خصائص مضادة للميكروبات، كما أن مخاطه يساعد على ترطيب البشرة الجافة وإخفاء حب الشباب والتصبغات.

إضافة إلى ذلك يوجد العديد من ماسكات الوجه المصنعة من مستخلص الحلزون. المشيمة

خوف الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز والممثلة الأسترالية مارغوت روبي من علامات التقدم بالسن جعلهما تستخدمان واحداً من أكثر العلاجات التي قد يراها البعض مقززة، وهي المشيمة.

ويتكون العلاج من مصل غني بالبروتين المستخلص من المشيمة والخلايا الجذعية ويوضع على الوجه عن طريق قناع قماشي، يقال إنّ له فوائد عظيمة لتنقية البشرة وتغذية الأوعية الدموية.

لسعة النحل

علاج غريب تلجأ إليه الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة في عام 1998 عن دورها في فيلم "Shakespeare in Love" وهو التعرض للسع النحل الذي يسمى أيضاً "العلاج بالنقر".

وأوضحت بالترو في لقاء مع مجلة New York Times أنّ هذا العلاج موجود منذ آلاف السنين وكان يستخدم لعلاج الالتهابات والندوب في الوجه.

براز الطيور

تلجأ فيكتوريا بيكهام عارضة الأزياء الإنجليزية وزوجة اللاعب ديفيد بيكهام، إلى براز طيور العندليب من أجل مقاومة الشيخوخة.

ويعتقد خبراء التجميل أنّ براز هذا النوع من الطيور عندما يتم استخدامه كماسك للوجه يعمل على حجز الرطوبة في البشرة مما يجعلها لامعة ومشرقة إضافة لأهميته في إخفاء البثور.

علاج البواسير للوجه!

علاجنا الأخير الذي تستخدمه نجمة هوليوود الأمريكية ساندرا بولوك للعناية بجمالها قد يكون الأكثر غرابة على الإطلاق من بين العلاجات السابقة، وهو وضع كريمات علاج مرض البواسير على الوجه.وتعتقد بولوك أنّ استخدامه يساعدها على التخلص من الخطوط العريضة تحت العيون ويخفف من انتفاخات الجلد ويخلصها من الهالات السوداء.

هذه الأشياء المقززة في معظمها انتقلت كالنار على الهشيم إلى منطقة الشرق الأوسط، وبدأت الكثير من النجمات العربيات يستخدمنها للحفاظ على جمالهن واضفاء المزيد من الجمال والنعومة على ملامحهن واجسادهن، ولكن دون أن يعلن عن ذلك حتى لا يصاب جمهورهن بالغثيان وبالتالي يصرف نظهره عنهن.



