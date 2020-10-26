نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد كشفها نهديها.. دومينيك حوراني بإطلالة ساخنة على البحر.. والجمهور: بدنا الاطفائية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٥ مساءً (دوت الخليج )

عبر حسابها على موقع إنستغرام نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها وهي تجلس على كرسي بجانب البحر، مرتدية بروتيل باللون الفيسفوري مكشوف الصدر والذراعين، وتنورة قصيرة باللون الكحلي، وشوز فيسفوري، وعلقت: "نفتقد جميعًا مشاعر العام الماضي قبل كورونا".

ونالت صورة النجمة اللبنانية اعجاب المتابعين الذين تغزلوا يجمالها واطلالتها، وعلق البعض "بدنا الإطفائية"، بعدما اشتعلت موقع إنستغرام بالمشاركة والتعليقات على هذه الصورة الجريئة.

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وكانت الفنانة دومـينيك قد شاركت متابعيها في وقت سابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عدة صور من رحلتها الصيفية الى منطقة جبيل في لبنان

وظهرت حوراني في الصور بمايوه فاضح كشف الكثير من منحنياتها وظهرت عارية الفخذين وصدرها مع نهديها مما أثار استياء عدد من متابعيها واتهموها بقصد وتعمد الايحاءات الجنسية من خلال هذه الصور.

تعتبر دومينيك حوراني من الفنانات النشيطات على مواقع التواصل، حيث تشارك متابعيها بإستمرار بأحدث صورها واطلالاتها ونشاطاتها، كما تشاركهم رحلاتها ولحظات الاستجمام التي تقضيها في لبنان وخارجه.

يذكر أن آخر أعمال النجمة دومينيك ، طرحها أغنيتها "بطل تمشى ورايا" على طريقة المهرجانات الشعبية ، وظهرت خلالها بعدة إطلالات مختلفة، والأغنية من كلمات محمد موافي، والحان محمد موافي وفيجو.

وتعد دومينيك حوراني من ابرز المغنيات والممثلات اللبنانيات، اشتهرت في الوطن العربي بعد أغنية عتريس، وتعتبر من الفنانات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة وحركاتها المثيرة، ومن اغانيها :الخاشوقة، بطل حركاتك، كل خمس دقايق، ومن افلامها: البيه رومنسي.





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