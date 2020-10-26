هبة نور تصدم متابعيها بعد يوم من ظهورها بشورت ضيق وقصير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ مساءً (دوت الخليج )

صدمت الفنانة هبة نور متابعيها وجمهورها في لقطة انتشرت من كواليس مسلسلها الجديد "نسونجي بالحلال".

وظهرت الفنانة السورية في اللقطة المنتشرة وهي محلوقة الرأس بالكامل، الأمر الذي صدم الجميع وجعل المتابعين يستفسرون عن سببب هذا الظهور الغريب .

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متابعون آخرون أكدوا، أن هبة نور ليست حليقة الرأس، وانما ظهرت بهذا الشكل المتداول بسبب الزاوية التي إلتقطت من خلالها هذه الصورة بالإضافة إلى سوء الإضاءة.

ودعوا المنتقدين إلى العودة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي أخذت منها هذه اللقطة المنتشرة، والتي نشرتها الشركة المنتجة لمسلسل نسونجي بالحلال، على صفحتها الخاصة بموقع إنستغرام، في وقت سابق ، وسيرون الحقيقية المتمثلة بظهور نور بشعرها الطبيعي والطويل.

https://www.instagram.com/p/CGmjL4iDJr7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGmjL4iDJr7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by LEBANESE ACTORS (@lebanese_actors_j) on Oct 21, 2020 at 3:33am PDT

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أمس صور للفنانة هبة نور ، من كواليس مسلسل نسونجي بالحلال وهي ترتدي شورت قصير وضيق ، أثارت موجة جدل بين الجمهور.

"نسونجي بالحلال"، مسلسل عربي مشترك، من بطولة هبة نور ونادين الراسي وزياد برجي ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي ونخبة من نجوم الكوميديا العربية.

وتدور قصة المسلسل، حول رجل متزوج من سيدتين ويفكر بالزواج من سيدة ثالثة، لتبدأ الخطط والحيل، والكثير من الأحداث بقالب كوميدي ممتع.



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