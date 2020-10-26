نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حكاية الفتاة الخليجية الغامضة التي اكتسحت وسائل التواصل.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٨ مساءً (دوت الخليج)

حظيت فتاة خليجية بتفاعل كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل متكرر في استاد دبي خلال مباريات الدوري الهندي للعبة الكريكيت، والتي يستضيفها استاد دبي منذ 20 سبتمبر الماضي.

وقد كان للمباراة التي أقيمت في الـ18 من أكتوبر الجاري وقع مختلف في نفوس المشاهدين؛ حيث جذبهم ظهور فتاة خليجية بشكل متكرر على شاشات التلفاز.

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وأطلق المتابعون على تلك الفتاة لقب «الفتاة الغامضة» أو «الفتاة الخارقة»؛ بسبب تعبيرات وجهها الجميلة وانفعالاتها التي رصدتها عدسات الكاميرات في الملعب.

وشارك الكثيرون صورة الفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بها وعن غرابة شخصيتها، خصوصًا بعد تكرار نشر صورها بشكل واسع.

وبحسب موقع khaleejtimes، الذي كشف عن هوية الفتاة، فإن صفحتها على إنستجرام تشير أيضًا إلى أنها فتاة رائعة.

وأوضح الموقع أن اسم هذه الفتاة هو ريانا لالواني، وهي بحسب سيرتها الذاتية على فيسبوك قد أكملت تعليمها في كلية جميرا في دبي وتخرجت حاليًّا في إحدى جامعات إنجلترا.

وتداول الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام صور الفتاة، بشكل واسع، مع تساؤلات كثيرة حول حقيقة هويتها.

وركزت وسائل الإعلام الهندية، كموقع ind.news على الفتاة بشكل كبير، وأطلقوا عليها اسم الفتاة الغامضة، وحازت اهتمامًا واسعًا تخطى المباراة التي انتهت بانتصار الفريق الذي شجعته الفتاة Kings XI.

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