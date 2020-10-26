الشرطة تعتقل رجُل اغتصب أكثر من 160 طفلة بينهن ابنته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا إيطالي ـا ، يشتبه في ارتكابه 160 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي على فتيات صغيرات بين 2000 و2014.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن الرجل البالغ من العمر 52 عاما، متهم أيضا بالاعتداء على ابنته. وألقى القبض عليه بالقرب من الحدود الألمانية من قبل الشرطة الفرنسية، وقد فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقا ضده حتى الآن.

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وكانت السلطات الألمانية خاطبت نظيرتها الفرنسية بشأن الرجل الإيطالي لأول مرة في 7 أكتوبر. قائلة إنها تعتقد أنه عبر الحدود، في محاولة للاستقرار في منطقة الألزاس شرقي فرنسا.

وأوضحت التقارير أنه جرى اعتقاله في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو حاليا محتجز في مدينة كولمار. ريثما تنتهي إجراءات تسليمه إلى ألمانيا.



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