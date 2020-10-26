كيف تحمي عينك من التأثيرات الضارة لشاشات الهواتف والكمبيوتر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

العناية بصحة العيون يعد أمرا في غاية الأهمية، وخصوصا بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون شاشات الهاتف المحمول والكمبيوتر لفترات طويلة.

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وفيما يلي بعض النصائح البسيطة والفعالة والتي يمكن اتباعها بانتظام للحفاظ على صحة العينين:

- رمش العين بانتظام

يعتبر رمش العين أثناء النظر إلى شاشة الكمبيوتر أمرا مهما حقا، فهو يساعد في منع الجفاف والتهيج.

وتتبخر الطبقة الخارجية في العين بسرعة، مما يسبب جفاف العين، كما أن الهواء في العديد من المكاتب قد يكون جافا، مما يؤدي إلى تسريع عملية التبخر، وهو ما يسبب مشاكل جفاف العين.

- إبعاد الشاشة عن العين

يجب وضع شاشة الكمبيوتر المحمول على مسافة ذراع بعيدا، ثم التأكد من أن العين في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة.

- أخذ فترات للراحة وممارسة التمارين

يجب أخذ فترات راحة أثناء العمل للقيام بتمارين بسيطة وسهلة، قم برمش العينين باستمرار لمدة دقيقة، ثم أغلق عينيك وحرك مقلة العينين في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة وخذ نفسا عميقا.

كرر هذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات قبل العودة إلى العمل، فهو بمثابة تمرين جيد للعيون.

- الحفاظ على الرطوبة

يعد شرب كميات كافية من الماء أمرا هاما، لأنها تساعد في تقليل الانتفاخ، وعندما يصاب الشخص بالجفاف يبدأ الجسم في تخزين الماء كآلية دفاع وهو ما يزيد من الانتفاخ حول العينين.

- تناول الطعام الصحي

تعتبر الخضار مصدرا هاما لتغذية الجسم، فقط تناول فيتامينات أ، ج، هـ بشكل يومي، وتناول الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والطماطم والسبانخ والدواجن ومنتجات الألبان وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والتوابل.



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