رد صادم من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر أمها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣١ مساءً (دوت الخليج)

ردت أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي علي احدى متابعيها علي موقع " إنستجرام " حول مقبرة والدتها والحشرات التي تملئها. وقالت أميرة :" المقبرة تتعرض للترميم منذ أكثر من عام وأنا غير مسئولة عنها ، والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها؟ فقالت أنا غير مسئولة عن الترميم، هناك كبار العائلة هم المسئولون، ونامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة، حسبما نشرت " صدي البلد " . للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فنانة شهيرة ترد على تهديدها بنشر مقاطع فاضحة صديقة كريستيانو تورط ياسمين صبري والجمهور: لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية ياسمين صبري: "الي ياخده ياخده أنا مش خايفة".. فيديو حكاية الفتاة الخليجية الغامضة التي اكتسحت وسائل التواصل.. شاهد هبة نور تصدم متابعيها بعد يوم من ظهورها بشورت ضيق وقصير بعد كشفها نهديها.. دومينيك حوراني بإطلالة ساخنة على البحر.. والجمهور: بدنا الاطفائية براز الطيور ومراهم البواسير.. أغرب ما تستخدمه ياسمين صبري للحفاظ على جمالها بعد كشفها صدرها كاملاً.. متابع يهاجم فنانة: استري نفسك.. شاهد شمس الكويتية تطل على الجمهور من داخل حوض الإستحمام هيا الشعيبي تدلي بتصريح ناري بعد الفيديو الإباحي صور فاضحة مسربة تفتح أبواب جهنم على الفنانة منة عرفة.. شاهد كاتي بيري في أول ظهور لها بعد ولادتها.. فيديو ليست مصرية ولا فائقة الجمال.. الكشف عن هوية كليوباترا وسر حفاظها على عرشها فوائد عشبة المدينة للرجل.. تعالج العقم وتقوي العظام فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز جدير بالذكر أن المتابعة قالت : " معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار.. و كانت كل التعليقات علي البوست هي بنتها فين؟ ".

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