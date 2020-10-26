ياسمين صبري: "الي ياخده ياخده أنا مش خايفة".. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أنها غير مهووسة بالنظافة بسبب فيروس كورونا، كما أنها لا تشعر بالقلق حياله، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، لافتة إلى أنها من الممكن أن تكون قد أصيبت بـ"الفيروس" وتعافت.

وأضافت صبري في لقاء تلفزيوني مع قناة "mbc 4"، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي :"أنا مش ببقى مهووسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي، عادي جدًا، بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هيجي للعالم كله، واللي يأخده يأخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

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واثار تصريح ياسمين صبري ، موجة جدل بين المتابعين بسبب طريقة إجابتها وطرحها حول فيروس كورونا، وخطره على المواطنين في مصر وفي مختلف الدول العربية ودول العالم.

وقال متابعون :"على أي اساس البقاء للأقوى والنفس البشرية معروفة بقل حيلتها وضعفها حتى عند وخز الإبرة ، بعيدا عن هالكلام اللي الأغلبية متفق عليه كونها نظرية مو رأي شخصي كيف تسول لها نفسها بالاستخفاف بهالوباء نظراً لوجود عواقب وخيمة اثر هالجائحة من فقدان ابدي وسوء الأحوال العامة والتدهور الملحوظ، البقاء للأقوى ! النفوس الميالة لِ لطش الاشياء دايما يستخدموا هالجملة ، تبريراً للي ما يتبرر ، ايوا بس هاي تقولوها بمنافسة ولا بحرب مو وقت انتشار وباء والنَّاس أحبابهم جالسين يموتوا والعالم يعاني ازمة وكل شي متوقف".

واكد آخرون إن ياسمين صبري تتمتع بالفعل بجمال لافت إلا أنها لا تملك موهبة ولا أسلوب في الحديث ويجب عليها الابتعاد عن التصريحات الصحافية حتى لا تقع بالمحظور كما يحدث معها دائمًا.

وكان آخر تصريح الفنانة المصرية، على هامش مهرجان الجونة أيضًا عندما عبّرت عن اهتمامها بالأعمال والأنشطة التي تهم المرأة، وسُئلت عن التفاتها إلى قضايا المرأة أم لا، ردت: "لا مفيش قضية"، وهو ما أثار السخرية حينما نفت وجود قضايا للمرأة.

لكن ياسمين ردت على هذه السخرية عبر صفحتها على موقع إنستغرام من خلال تعليق على متابعة قالت : "متركبوش الترند وخلاص، كان قصدها على قصة المسلسل أو العمل، أما الدعم للمرأة فهي من الفنانات اللي شاركت في مبادرة إنتي الأهم، وحملات ضد ختان البنات، ومن الداعمين لقضايا المرأة من خلال حساباتها.



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