فنانة شهيرة ترد على تهديدها بنشر مقاطع فاضحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

ردت الفنانة السورية شكران مرتجى بعبارة متزنة وهادئة، على اتهام الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، لها بأنها بلا أدب وبلا أخلاق ، وأنها ليست سورية.

وقالت شكران مرتجى في ردها :"أنا متربية ولن ارد على الأحمدية بنفس اسلوبها"، لترد نضال الأحمدية على شكران بتهديدها بنشر مقاطع صوتية تخص الفنانة السورية، وتكشف عكس ما قالته عن التربية.

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وأشارت الإعلامية اللبنانية أنها أدخلت وسيطاً بينهما لأن الفنانة شكران قامت بحظرها من أجل سؤالها عن نشر التسجيلات، إلا أن شكران رفضت هذا.

ويعود سبب هذا الخلاف، بحسب ما ذكرت تقارير فنية، إلى قيام شكران مرتجى بنشر عدة تغريدات تنتقد فيها ممارسات بعض اللبنانيين للعنصرية تجاه السوريين، ما جعل الاحمدية تشن عليها هجوماً شرساً وتتهمها بأنها بلا تربية وبلا أدب ، مضيفة بأن مرتجى فلسطينية ولا تحمل الجنسية السورية، ثم قامت بحظرها من حساباتها على مواقع التواصل.

وابدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم مع الفنانة السورية ، مؤكدين بأن تغريداتها حول العنصرية قصدت بها شخص أو اثنين من اللبنانيين ولم تقصد بها جميعهم.

كما وجهوا انتقادان للإعلامية اللبنانية بسبب اتهامها القاسي لشكران بأنها عديمة التربية والأخلاق وأنها ليست سورية. واتهموا نضال بمهاجمة المشاهير لحصد الشهرة والمال. طرف آخر من المتابعين أيد نضال الاحمدية مطالبا بنشر التسجيل الصوتي وفضح شكران مرتجى، وهاجم أيضا شكران مرتجى بالقول أنها تبحث عن إثارة الجدل حولها لكسب متابعيين .



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