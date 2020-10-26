بين اختراع العرب ووصفات الغرب.. أسرار لا تعرفها عن المكرونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

يصادف اليوم 25/10/2020، هو اليوم العالمي للمكرونة، و تعتبر المكرونة هي الطبق النموذجي الذي يمكن إعداده بجوار أي نوع من الأطعمة سواء من الخضروات أو لحوم أو دجاج أو أسماك.

ورغم أن المكرونة معروفة منذ مئات السنين، فإن الاحتفال باليوم العالمي لها بدأ في 25 أكتوبر الأول عام 1995 فقط، بفضل 40 من منتجي المكرونة الذين قرروا تدشين هذا اليوم أثناء اجتماعهم في العاصمة الإيطالية روما، وفقا لموقع "orizzontecibo" الإيطالي.

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وتختلف الروايات حول تاريخ ظهور أو اختراع المكرونة، ووفقاً للاكتشافات التاريخية، فقد اعتادت شعوب الأتروسكان والرومان إعداد وتناول اللاجانا، سلف اللازانيا الحديثة، المكونة من شرائح عجينة المكرونة المحشوة باللحم المطبوخ في الفرن.

كما عثر في مقبرة إتروسكان في مدينة شيرفيتيري بإقليم لاتسيو الإيطالي، على لوح معجنات، ودبوس، وسكين، وحقيبة نفض الغبار عن الدقيق، وعجلة يُفترض أنها كانت تُستخدم لصنع الحواف المموجة.

ولكن تاريخ المكرونة الجافة كما نعرفها اليوم مرتبط بالسيطرة العربية على جزيرة صقلية بجنوبي إيطاليا، وفقاً للعديد من المؤرخين، وكان ذلك عام 1154عندما ذكر الجغرافي العربي "الإدريسي" ما هو عبارة عن "طعام دقيق على شكل خيوط التريا التي أعدت في ترابيا" (باليرمو حالياً).

كما يقال إن عرب الصحراء هم أول من جفف المكرونة لتستخدم لفترة طويلة، إذ لم يكن لديهم في تجوالهم وأسفارهم ما يكفي من الماء لصنع المكرونة الطازجة كل يوم، وهكذا ولدت بعض اسطوانات المكرونة المثقبة في الوسط للسماح بالتجفيف السريع.

ولاحقا تم اكتشاف أن المناخ الجاف في أقاليم ليجوريا وصقلية وكامبانيا الإيطالية، هو الأفضل لإنتاج المكرونة، والتي تُركت لتجف من خلال التعرض البسيط للهواء.

وفي وقت لاحق بشمالي إيطاليا، وعندما أصبح المناخ لا يناسب التجفيف، تم اختراع "الكاروسيل"، وهي آلة خشبية قادرة على تعليق المكرونة في الأماكن الساخنة.

ولم تصبح المكرونة طعاماً جماعياً إلا في القرن الـ17، وبدافع الحاجة، جراء المجاعة التي اندلعت في مملكة نابولي، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني، حتى أصبح لم يعد بإمكان الناس شراء اللحوم ولا حتى الخبز.

وهكذا بدأ السكان في تناول المكرونة، التي أصبحت في هذه الأثناء أرخص نتيجة إعدادها بالماء والدقيق فقط، لتصبح طعاماً يتم استهلاكه على نطاق واسع بين الطبقات الشعبية لأنها كانت مشبعة للغاية.

وللإجابة على سؤال من اخترع المكرونة.. العرب أم الإيطاليين؟، يمكن القول إن المكرونة الجافة، اخترعها العرب منذ فترة طويلة، ولكن الإيطاليين هم من لهم الفضل في صناعة المكرونة الطازجة، مع البيض أو بدونه.



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