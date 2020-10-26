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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

تعرف المرارة بأنها كيس صغير يوجد بالقرب من الكبد، فهي مخزن للعصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد، وتعد مشابهة للبالون الفارغ بعد تناول الوجبة، لكن قبل تناولها قد يصل حجمها إلى ما يقارب حجم حبة إجاص صغيرة؛ نتيجة وجود العصارة الصفراوية المخزنة داخلها.

بينما يعرف الكبد بأنه أكبر الأعضاء الموجودة في منطقة البطن؛ إذ يزن ما يقارب 3 أرطال، ويميل لونه إلى البني المحمر، وله ملمس مطاطي إلا أنه لا يمكن لمسه؛ ذلك لأنه محمي بالقفص الصدري، ويوجد للكبد قسمان على كلتا الجهتين اليمنى واليسرى، وفي هذا المقال حديث عن مكان وجود الكبد والمرارة في جسم الإنسان.

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- ما أهمية الكبد والمرارة؟

تمتلك جميع أعضاء الجسم وظائف مهمة لتعزز صحته واستمراريته، وتتمثل وظائف كل من الكبد والمرارة وأهميتهما في جسم الإنسان بما يأتي:

المرارة: تؤدي المرارة وظيفة مهمة في عملية الهضم، وهي إفراز العصارة الصفراوية التي تعمل على هضم الدهون الموجودة في الطعام، إذ تفرز هذه العصارة في الأمعاء الدقيقة عبر قنوات خاصة بها، ورغم ذلك لا تعد المرارة من الأعضاء الأساسية التي لا يمكن العيش دونها، إذ يتعرض بعض الأشخاص لالتهاب أو حالة أخرى فيها تحتم عليهم إزالتها دون التأثير في صحتهم أو التأثير في عملية الهضم، لكن قد يتعرضون للإصابة بالإسهال أو سوء امتصاص الدهون.

الكبد: يعد الكبد أحد أعضاء الجسم المهمة؛ فهو مركز الأمان له وكاشف الخطر، إذ يعمل الكبد على فلترة الدم القادم من الجهاز الهضمي قبل إرساله إلى باقي أجزاء الجسم، وينتج أيضا البروتينات التي تؤدي إلى تخثير الدم ووظائف مختلفة، ولا يقتصر عمله على ذلك فقط، بل يزيل السموم الكيميائية الناتجة عن هضم الأدوية، بالإضافة إلى إفراز العصارة الصفراوية إلى الأمعاء لتقوم بعملها في عملية الهضم.

إليكم وصفة رائعة لتطهير الكبد والمرارة من السموم :

المكونات:

1 - 4 ملاعق صغيرة من الملح الانكليزي (ملح إبسوم) 2 - 3 حبات صغيرة من الليمون الحامض 3 - نصف كوب من زيت الزيتون 4 - كوب من عصير التفاح ضعوا كل المكونات في الخلاط وامزجوها.

لكن قبل ذلك خذوا في الاعتبار الأمور التالية:

ابدأوا بعلاج بعصير التفاح في اليومين الأولين.

- في اليوم الأول، ينبغي أن تكون وجبة الإفطار متوازنة.

- في الساعة الثانية ظهرا اخلطوا الماء مع الملح الانكليزي ولا تتناولوا الطعام بعد ذلك.

- في الساعة الرابعة اشربوا كوبا من الوصفة التي حضرتموها.

- في الساعة الثامنة، اشربوا كوبا من الوصفة التي حضرتموها.

- في الساعة التاسعة إلا ربعا امزجوا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع عصير الغريب فروت.

- وفي الساعة العاشرة اشربوا كوبا من الوصفة.

بعد ذلك، ناموا كالأطفال وفي صباح اليوم التالي، سوف يشكركم جسمكم على إزالة السموم منه.



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