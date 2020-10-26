مي عز الدين تكشف صدرها وابطها بالكامل في أفيش "خيط حرير"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢١ مساءً (دوت الخليج )

كشف اليوم عن الأفيش الرسمي لمسلسل "خيط حرير" الذي تقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل، الأفيش عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه الفنانة مي عز الدين بفستان أحمر مكشوف الصدر والابطين بالكامل .

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وعبر متابعون عن إنبهارهم بتمدد صورة مي عز الدين، على أفيش مسلسل خيط حرير، مشيرين إلى أنها زينته بإطلالتها الجميلة التي كشفت فيها عن صدرها ووضعت يدها على خصرها في حركة إغراء جريئة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع مي عز الدين ، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض ، هنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض فى رمضان قبل الماضي وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.





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