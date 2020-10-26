نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الزوج عديم الرحمة.. ألقى زوجته من البلكونة والسبب صادم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

تواصل الجهات المختصة التحقيقات في واقعة قيام زوج بإلقاء زوجته من البلكونة بمنطقة روض الفرج.

هذا وأدى إلقاء الزوج من البلكونة لإصابتها بكسور متفرقة في الجسد، فيما أفادت التحريات الأولية أن سبب الواقعة هو خلافات بين الزوجين.

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وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين زوجين، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الزوج ألقى بزوجته من بالكونة المنزل، بعدما تعدى عليها بالضرب، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وأُحيل للتحقيق، وصدر قرار بحجزه على ذمة التحريات.

وطلبت الجهات القضائية المختصة، تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن حالة المجني عليها، لبيان مدى إمكانية استجوابها من عدمه.

في سياق أخر عثرعامل بفندق شهير في طنطا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل غرفته التي يقيم بها.

على الفور تم اخطار اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، بالعثورعلى جثة شاب يدعي"أحمد. ع" 35 عاما، داخل إحدى الغرف التي يقيم بها في فندق شهير بشارع البطرويشي المتفرع من النحاس بدائرة قسم ثان طنطا.

فانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة لمعرفة أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعي.



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