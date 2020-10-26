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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحرج الفنان المصري، أحمد السقا، مذيعة أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا معه، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة.

وضمن إشادة السقا للمذيعة عن إقامة مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان "فينيسيا"، رغم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، فقد أكد أن هذا لا يمنع من استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وضرب مثالا لها أنه لو كان اللقاء يتم في ظروف عادية لكان اقترب منها وليس ابتعد عنها.

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أمام زوجته... أحمد السقا يحرج مذيعة في "الجونة السينمائي"... فيديو

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وبصورة عملية، اقترب أحمد السقا من المذيعة وجها لوجه قبل أن يعود إلى مكانه حيث يبتعد عنها وتقف زوجته الإعلامية، مها الصغير، التي حضرت معه حفل الافتتاح.

وأثار تصرف أحمد السقا المفاجئ ضحك المذيعة وكذلك زوجته، وعلقت فضائية "أون إي" على تصرف السقا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب": "السقا دائما يبهرنا في كل لقاء له.. وهذا ما حدث في مهرجان الجونة".

وفي اللقاء التلفزيوني، أشاد أحمد السقا بزوجته مها الصغير، قائلا عنها إنها "مثقفة سينمائية جدا"، وذلك تعقيبا منه على حديثها مع المذيعة عن تجربة خوضها التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "It's Showtime"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

ويشارك بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.

https://www.instagram.com/p/CGseQxtHgIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGseQxtHgIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGseQxtHgIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 23, 2020 at 10:44am PDT

المصدر سبوتنيك