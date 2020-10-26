كشفت ملابسها الداخلية.. نسرين طافش تطل حافية القدمين من داخل حمام سباحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

أطلت الفنانة الشابة نسرين طافش، على جمهورها ومتابعيها، في أربع صور إغراء من داخل حمام سباحة ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وتداولت الصور الحديثة لنسرين طافش عدد من الصفحات المتخصصة في مجال الفن ، عبر موقع إنستغرام ، مع عناوين وتعليقات مختلفة الصياغة ومتفقة المعنى الذي يتمحور حول جمال وانوثة وجراءة الفنانة السورية.

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وظهرت طافش وهي ترتدي توب خفيف وقصير ، يكشف ملابسها الداخلية بوضوح ، إلى جانب ساقيها وفخذيها المكشوفة، مع نظارة شمسية بإطار أبيض.

واختارت النجمة السورية، لإطلالتها الجريئة والمميزة، تسريحة شعر ذهبية دثرت خصلاتها ظهرها وصدرها وصولا إلى بطنها، ويدها اليمنى تتحسسها برقة في الأربع الصور المتداولة.

أما المكياج فقد أعتمدت لهذه الإطلالة الجميلة، مساحيق خفيفة مع أحمر الشفاة، وأحمر لاظافر اليدين ، كما وضعت عقدا ذهبيا رفيعا على صدرها ليضفي المزيد من الإثارة والانبهار بما يحيط به.

https://www.instagram.com/p/CGz9NvRhqTF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGz9NvRhqTF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGz9NvRhqTF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Cabatin.Maru (@cabatinmaru) on Oct 26, 2020 at 8:30am PDT

يأتي ذلك نشر نسرين طافش مجموعة صور حديثة التقطت لها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقامت حاليا في مصر.

واستعرضت طافش خلال الصور التي ظهرت في 9 منها بدون حمالة صدر، صدرها وظهرها المكشوفان وجمالها ورقتها وسط حشد من نجوم ونجمات الفن من مختلف دول العالم.

واختارت لإطلالتها فستاناً طويلاً باللون الأحمر، وتسريحة شعر جذابة عقدت خصلاتها وسط رأسها، مع قليل من المكياج والحلي ..

ونالت الإطلالة إعجاب الحضور ومن بينهم المصورين الصحفيين الذين التموا حولها ليلتقطوا لها صور وهي على السجادة الحمراء عند تدشين حفل الهرجان، بالإضافة إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.



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