نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعدما احتضنتها بشدة.. رفيقة هيا مرعشلي تتعلق بخرطوم فيل ونصفها الأسفل مكشوف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

شاركت رفيقة طفولة الفنانة السورية هيا مرعشلي، الفاشينيستا تيماء عبدلكي ، مجموعة صور لها ، عبر حسابها بمنصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام ".

وظهرت صديقة هيا مرعشلي، وهي معلقة على خرطوم فيل ضخم بملابس مكشوفة الصدر والنصف الأسفل من جسدها.

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وتفاعل متابعو الفاشينيستا السورية ، مع اطلالتها الجريئة بشكل واسع فمنهم من شارك بنشرها مع ارفاق تعليقات إطراء وغزل، ومنهم من وضع رمز إعجاب عليها مع تعليقات ورموز تعبيرية.

وقال احدهم منبهراً :"فيل بن محظوظ". وعلق ثاني "بتحس الفيل بينطق من الجمال ". وشارك آخر بتعليق قال فيه : "نيال الفيل".

https://www.instagram.com/p/CCqxYBagBRW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CCqxYBagBRW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Tayma Abdlky (@tayma.abdlky) on Jul 15, 2020 at 8:47am PDT

وكانت الفنانة هيا مرعشلي، قد نشرت في وقت سابق، خمس صور تجمعها برفيقتها تيماء عبدلكي، عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وعلقت مرعشلي قائلة : "تذكر أنك حتى في الخصام يمكنك وضع رأسك الغبي على كتفي دون أن تعتذر" . في توضيح منها على الخلاف الذي نشب بينها وبين رفيقتها حينها، وانتهى في وقت لاحق وفقاً لمشاركة لتيماء على حسابها في إنستغرام.

وتضمت الصور التي نشرتها النجمة السورية هيا مرعشلي، صور حديثة تجمعها برفيقتها واخرى نادرة من فترة طفولتهما وهما يحتضنان بعضهما بشدة.

وحظيت هذه الصور، بتعاطف الكثير من متابعي هيا مرعشلي، متمنين أن تعود علاقتها بصديقتها إلى سابق عهدها. مع إبدائهم الإعجاب بوفاء ومشاعر الفنانة مرعشلي تجاه صديقتها عبدلكي .



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