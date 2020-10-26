نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استخدامات مذهلة لأول مرة تعرفيها عن الليمون على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٠ مساءً (دوت الخليج)

يعتبر الليمون من الخضروات الحمضية الغنية بفيتامين سي، والذى يحارب الامراض والفيروسات، ويكافح الالتهابات، فهو يعتبر مطهر ومعقم طبيعى، ولكن بعدما تعرفين هذه الاستخدمات لليمون فى منزلك، لن تستغنى عنه بعد اليوم. ومن اهم استخدامات الليمون:

١. قومى بوضع القليل من عصير الليمون على اسفنجة نظيفة، ثم اتركيها في الثلاجة، فهذا يساعد على امتصاص الروائح الكريهة في الثلاجة.

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٢.القدرة على إزالة الصدأ: حيث قومى بفرك المناطق التى اصابها الصدأ في الأواني أو الأسطح بالملح والليمون واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بعد ذلك بالماء.

٣. التخلص من الدهون: وذلك لأن الليمون يحتوي على خواص طبيعية، تزيل الدهون المتراكمة على أوعية الطهي والأطباق، لذا قومى بفرك الأواني بالليمون قبل البدء فى غسلها، لتحصلى على اوانى نظيفة .

٤.يعتبر الليمون من اقوى الملمعات والمنظفات، لمقابض الأبواب، والاستانلس ستيل، حيث انه جعلها لامعة.



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