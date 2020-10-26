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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر رجيم الزبادي و بذور الشيا من أهم الوصفات لافعالة لإنقاص الوزن، و التي أثبتت فعاليتها بجدارة للتنحيف

ولا يعمل رجيم الزبادي و بذور الشيا فحسب على إنقاص الوزن، إنما أيضاً يساعد على التخلص من الدهون بشكل فعال و خاصة في منطقة البطن و التي تعتبر من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون بسرعة

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لا يعمل على إنقاص الوزن، إنما أيضاً يساعد على التخلص من الدهون بشكل فعال.. رجيم بسيط أثبت فعاليته بكل جدارة

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تعرّفي أكثر على فوائد الزبادي و بذور الشيا و طريقة عمل رجيم الزبادي و بذور الشيا لإنقاص الوزن

فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف مما يمنحكِ الشعور بالإمتلاء والشبع و بالتالي تحدّ من الشهية و الإفراط في تناول الطعام

إضافة إلى ذلك، تعتبر بذور الشيا من البذور الطبيعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كما أنّ الألياف التي تحتوي عليها بذور الشيا ترفع من عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتحسّن عملية الأيض، كما تسهّل هضم الطعام و تنظيم نشاط الأمعاء، كما من فوائد بذور الشيا للتنحيف امتصاص السوائل الزائدة في الجسم

من العناصر الغذائية المهمة الموجودة بكمية كبيرة في بذور الشيا، نذكر الكالسيوم الذي يعزز هضم الدهون، فضلآ عن البروتين الذي يساعد على مدّ الجسم بالطاقة خلال اتّباع رجيم وأداء المهام اليومية بدون تعب و توتر. البروتين والكالسيوم يعملان أيضاً على بناء العضلات و المحافظة على صحة العظام

فوائد الزبادي لإنقاص الوزن

يُخلِّص الزبادي من الدهون المتراكمة حول الخصر و الكرش، من دون التأثير سلبًا في عضلات الجسم. الزبادي يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول من المعتاد، كما يحتوي على الـ"بروبيوتيك"، و هي مادة مفيدة في تحسين عمليتي الهضم، و الأيض في الجسم

رجيم الزبادي و بذور الشيا لإنقاص الوزن

بهدف إتمام عملية انقاص الوزن بطريقة صحية و مضمونة، ننصحك بتناول هذا الخليط من بذور الشيا مع الزبادي للحصول على النتائج المثالية

لإعداد خليط الزبادي مع الشيا والفواكه إليكم الوصفة السهلة التالية:

المقادير:

ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا المذوبة في نصف كوب الماء ومنقوعة لمدة نصف ساعة

نصف كوب من الشوفان المحمّص

طريقة التحضير:

امزجي بذور الشيا مع الزبادي، ثم اضيفي الفواكه الى الخليط. ضعي بعدها العسل وحبّات الشوفان فوق المزيج

قومي بتناول هذا الخليط يومياً أو قبل النوم و استمتعي بنتائجه الباهرة لإنقاص الوزن.

المصدر: مجلة هي