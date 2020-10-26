نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هند القحطاني تتحدى المطيري.. ومغردون يتضامنون على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١١ مساءً (دوت الخليج )

اثارت المقارنة بين مشهور سناب شات السعودي عبد الرحمن المطيري، ومواطنته الناشطة هند القحطاني من خلال هاشتاق تصدر الترند عبر موقع تويتر اليوم ،حالة من الاستياء بين المتابعين.

وأطلقت أحدى الحسابات هاشتاغا تحت عنوان "هند القحطاني تتحدى المطيري"، في مقارنة بين حسابي المشهورين ، حيث يُعرف عبدالرحمن المطيري بأنه صاحب مبادرة وتوعية على حسابه، فيما تتمتع هند بعدد كبير من المتابعين عبر صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق أحد المتابعين بأن هذه المقارنة ظالمة، مشيرًا إلى أن المطيري من أقدم المشاهير على السوشال ميديا ويقدم محتوى فعالا ومؤثرا، بخلاف هند القطحاني التي فقط يتابعها الملايين، ولكن لا تقدم أي متحوى مفيد بل قائم على القصص والروايات غير الهادفة، إضافة إلى استعراض جسدها. حسب قوله.

وكتب مغرد آخر على تويتر:"أنا مع عبدالرحمن المطيري رجل متزن ويقدم محتوى جميل لا يهمه الريال مثل هند القحطاني”، وأضاف آخر "وش جاب الصين للطين ويكرم اخونا المطيري ونعم الرجل".

واستغرب آخرون كيف يمكن المقارنة بين المشهورين، حيث إنه تم سؤال المتابعين في إحدى التغريدات عن من يستحق الشهرة أكثر في المملكة العربية السعودية من المشهورين المطيري والقحطاني.

وكتب معلق:" عبدالرحمن الأفضل نحسبه والله حسيبه لأنه يقدم مادة تفيد الكبير والصغير المتعلم والجاهل... لكن هند من يتابعها غير الاطفال والمراهقين وصغار العقول والمادة التي تقدمها عرض أجساد همز ولمز تحريض بنات ديرتها على الهروب وعصيان وليها سوا الاب الأخ الزوج".

وقالت فتاة:" مايهمني من الأشهر يهمني الأفضل واللي يفيد غيره واللي استغل شهرته للخّير والنّصح وتغيير العالم للأفضل مو للأسوء اللي هو عبدالرحمن المطيري". وأيّدتها أخرى:" الحمدلله ما تابعهم لكن على حسب مشاهداتي لمقاطع لعبدالرحمن اقول لا يوجد مقارنة بينهم المطيري محتوى مفيد وانساني".

يذكر أن عبد الرحمن المطيري ظهر في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية مع رجل أعمال سعودي، والأخير يقدم ابنته هدية للمطيري بعدما علم الرجل أنه "أعزب".

وقال رجل الأعمال ويدعى "أبو صالح" في الفيديو مخاطبًا المطيري: تزوجت أنت؟، ليُجيب مشهور السناب: "لا والله ما تزوجت"، ليرد عليه رجل الأعمال: "اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية".

وفي نهاية المقطع، قبّل "المطيري" رأس رجل الأعمال الذي أهداه ابنته ليتزوج بها، وعلق قائلًا: "وأبشركم تزوجنا الحمدلله".



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