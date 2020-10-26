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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سحب شاب ينتمي لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مسدسه على عدد من المعارضين الذين انتشروا في شوارع مدينة سياتل، يعبرون عن رفضهم توليه فترة رئاسية أخرى.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحادث وقع بعد أن اجتمعت مجموعة من النشطاء المناهضين لترامب، معظمهم من المراهقات والشباب، لمعارضة مجموعة أخرى كانت تحشد دعماً للرئيس في شوارع مدينة سياتل.

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يسحب مسدسه على مجموعة من المعارضين في الشارع ويهددهم بإطلاق النار.. شاهد ماذا فعل مؤيد لـ”ترامب” وأثار الرعب

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وأظهر مقطع الفيديو الشاب الذي يرتدي قبعة باسم ترامب وسترة بنية اللون ، يلوح بالسلاح الناري ويوجهه نحو الحشد المنافس، محذراً إياهم بإطلاق النار بعد أن قاموا برش الماء عليه.

وتم استدعاء الشرطة واستعاد الضباط دلوًا من مكان الحادث ، ووجد أنه يحتوي على سائل بداخله، حيث أوضح أحد الشهود العيان أن أحد المؤيدين ألقى مياه ملوثه على الشاب قبل أن يفر هاربا من المكان. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــا