للرجال.. 13 فياجرا طبيعية من المطبخ ونتائجها مذهلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

فياجرا طبيعية للرجال أثبتت الدراسات الطبية أن هناك أطعمة تقلل نسبة الكولسترول فى الدم، مما يساعد فى سرعة تدفق الدماء فى الشرايين، كما أنها سهلة الاحتراق، وبذلك يستطيع الجسم الحصول على الطاقة منها سريعًا، فيزداد نشاطًا وحيويةً، وهو ما ينعكس إيجابيًا على العلاقات الحميمية بين الأزواج، ويقدم تلك الأطعمة التى تعمل على تحسين القدرة الجنسية للأزواج دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب فيما يلى: -

الباذنجان أقوى من الفياجرا المكسرات:

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يحتوى الجوز على الأوميجا 3 الذى يعتبر من بين الدهون غير المشبعة، وهذا المكون يزيد نشاط الرجل بشكلٍ ملحوظ.

عسل النحل:

يحتوى على مركباتٍ ومواد غذائية تمنح الزوج شحنة من الطاقة والنشاط التى تنعكس إيجابيًا على المعاشرة الجنسية.

التوت:

يصف البعض التوت بأنه الفياجرا الطبيعية لدوره فى حل مشكلة الرجال الذين يعانون من مشكلات الانتصاب، لكونه غنيا بالألياف القابلة للذوبان، التى تساعد على دفع الكولسترول الزائد خارج النظام الهضمى، وينصح بتناول التوت أو شرب عصيره على الأقل ثلاث أو أربع مراتٍ كل أسبوع. البصل :

خاصة المضاف إليه الخل أو المطبوخ باللحم يزيد من القدرة الجنسية ويعيدها إذا انقطعت.

الأسماك والجمبرى والمحار البحرية الفسفور:

يعمل على تقوية قدرة الرجال الجنسية. - زيت بذور البقدونس والبقدونس: يستعمل فى حالات الضعف الجنسى بالتحديد.

الكرفس:

جذور وأوراق الكرفس، إذا أكلت نيئة أو مع السلاطة، تفيد فى علاج العجز الجنسى.

إليك أيها الرجل 9 أطعمة تتفوق على الفياجرا الخرشوف (أرضى شوكى):

إذا أكلت جذور الخرشوف مع العسل كانت منبهة عظيمة للقوة الجنسية.

النعناع:

مثير للقابلية الجنسية يتم تحضيره كمستحلب بإضافة 15 جم من أوراق النعناع إلى فنجان ماء مغلى.

الخس:

يحتوى على فيتامين “هـ” المضاد للعقم والخاص بالتناسل.

حقائق غريبة لا تعلمونها عن الفياجرا القرفة لتنشيط الدورة الدموية:

هى إحدى التوابل المعروفة فى العالم العربى، ولها العديد المنافع الصحية أهمها تنشيط الدورة الدموية وبالتالى تحسين نمط العلاقة الحميمية مع الزوج.

الموز:

يساعد فى تقليل الكوليسترول بالدم وسرعة تدفقه إلى الأعضاء التناسلية.

الهليون:

من أقوى المنشطات الجنسية وذلك لاحتوائه على فيتامين B وحمض الفوليك، واللذين يرفعان من مستوى الهستامين فى الدم، وهو ناقل عصبى يساعد على الوصول للنشوة الجنسية، كما يحتوى على مادة (البروتو ديوسين) والتى تعمل على رفع مستوى الإثارة وتعالج الضعف الجنسى.





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