رجل أعمال سعودي يهدي إبنته لمشهور في "سناب شات".. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٢ مساءً (دوت الخليج )

أهدى رجل أعمال سعودي ، قبل ساعات قليلة، إبنته لشاب مشهور في تطبيق سناب شات ، مما أثار تفاعلاً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر رجل الأعمال "أبو صالح" في مقطع فيديو تم تداوله الساعات القليلة الماضية، وهو يقدم إبنته لمشهور "سناب شات " السعودي عبدالرحمن المطيري، هدية للأخير.

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وجاء إهداء رجل الأعمال السعودي إبنته لمشهور "سناب شات "، بعد أن علم الأول بأن الثاني لم يتزوج بعد.

وقال رجل الأعمال "أبو صالح" في الفيديو مخاطبًا المطيري: تزوجت أنت؟، ليُجيب مشهور السناب: "لا والله ما تزوجت"، ليرد عليه رجل الأعمال: "اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية".

وفي نهاية المقطع، قبّل "المطيري" رأس رجل الأعمال الذي أهداه ابنته ليتزوج بها، وعلق قائلًا: "وأبشركم تزوجنا الحمدلله".

وعلقت مغردة على هذا الموقف قائلة : "إيش الي جاتك البنت هديه وانت كذا وافقت يجماعه بعرف وين عقولكم ذا زواج مو لعب مو اشخط و اربح #عبدالرحمن_المطيري

وكتب مغرد :" لو عبدالرحمن المطيري في ذرة رجوله ماراح يوافق اول على الاقل يسوي عرس لكرامة البنت ويكون زواج طبيعي".

وغرد آخر بالقول : "مبادرة زواج عبدالرحمن المطيري ما استبعد انو مخططين من البداية ، ايش علاقة انو تنزل من السياره وكاتب عريس ، وايش علاقة حبك للصلحي بانك اعزب وتحبه من اقصااه يعني اذا انت متزوج ما راح تحبه من اقصاك ، ما كرهت هالادمي عبث".

وكانت مقارنة بين مشهور سناب شات عبد الرحمن المطيري، ومواطنته الناشطة هند القحطاني من خلال هاشتاق تصدر الترند عبر "تويتر" اليوم ،قد اثارت حالة من الاستياء بين بعض المغردين السعوديين.

وأطلقت أحدى الحسابات هاشتاغا تحت عنوان "هند القحطاني تتحدى المطيري"، في مقارنة بين حسابي المشهورين ، وقال مغردون ان عبدالرحمن المطيري صاحب مبادرة وتوعية على حسابه، فيما تتمتع هند بعدد كبير من المتابعين عبر صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تقوم بأي مبادرات توعوية. حسب قولهم.

وعلق أحد المتابعين بأن هذه المقارنة ظالمة، مشيرًا إلى أن المطيري من أقدم المشاهير على السوشال ميديا ويقدم محتوى فعالا ومؤثرا، بخلاف هند القطحاني التي فقط يتابعها الملايين، ولكن لا تقدم أي متحوى مفيد بل قائم على القصص والروايات غير الهادفة، إضافة إلى استعراض جسدها. حسب وصفه.



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