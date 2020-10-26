هاني شاكر يفضح محمد رمضان في لقاء مع وفاء الكيلاني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

كشف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، عن موقفه مما يقدمه الفنان محمد رمضان من الأغاني.

وأوضح أنه عضو نقابي ولا يستطيع أن يمنعه من الغناء لكنه ليس مطرباً في رأيه.

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وقال شاكر، خلال برنامج “السيرة” الذي تبثه قناة “أبوظبي” وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، “إنه لا يحب الأداء الذي يقوم به محمد رمضان على المسرح وإحساسه بأنه الأوحد والملك”.

وأضاف أن ذلك فن لا يعجبه ولكن يعجب كثيراً من الناس.

وذكر أنه عندما طلب رمضان تصريحاً بالغناء، طالبه بأن يلتزم بالزي المناسب في أغانيه، إلا أنه لم يلتزم، مشيراً إلى أن رمضان يقلد مايكل جاكسون.

وأكد أن محمد رمضان يقدم فناً استعراضياً، وأن لديه تحفظاً على “نمبر وان” والأغاني التي يغنيها، لأن بها “الأنا” زائدة.

وتابع أنه يقدم نوعية من الأغاني هناك جمهور يحبها، لكن كلماتها لا تحفظ لصعوبتها. ولفت إلى أن محمد رمضان إنسان طيب.



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