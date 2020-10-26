نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حليمة بولند "ملكة التعري".. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

وصفت المودل الكويتية المثيرة للجدل ريم الشمري ، مواطنتها الاعلامية حليمة بولند، بأنها "ملكة التعري والابتذال"، واتهمتها بفتح باب نشر محتويات الايحاءات الجنسية، أمام الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت ريم وزارة الداخلية الكويتية باستدعاء حليمة بولند كما حدث مع الناشطة سارة الكندري، وغيرها من الشخصيات اللواتي تم التحقيق معهن بسبب صور ومقاطع فيديو مخلة بالاداب. حسب قوله.

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واضافت الكويتية المثيرة للجدل، بأن ظاهرة التعري والتصوير المخل بالاداب، قد انتشرت بشكل واسع بالسنوات الأخيرة، وتاخرت السلطات الكويتية بضبط هذه الضاهرة رغم المناشدات لكن افضل من العدم.

وعبرت عن سعادتها بطرد الاعلامية اللبنانية سازذيل والتحقيق مع سارة الكندري وترحيل العديد من مشاهير السوشال ميديا الذين شوهوا سمعة الكويت وبناتها.

وتساءلت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات قائلة : "أين أنتم من حليمة بولند ملكة التعري والابتذال، فهي التي ابتكرت التصوير بالروب في عام 2016، وهي التي قالت في أحد البرامج "إحنا بنات الكويت نرتدي هذه الملابس" ، فلماذا لا تحاسب، ام هي استثنائية ومرفوع عنها القلم"؟.

وختمت: "أنا متأكدة أن 99.9% من الشعب الكويتي يسألون نفس سؤالي، لماذا لم يتم استدعاء حليمة بولند؟.

كما حاولت ريم الشمري توجيه إساءة أخرى ضد الإعلامية حليمة بولند، من خلال نشرها عدد من صورها الجريئة، عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وكانت نيابة شؤون الإعلام في الكويت قد أمرت في يوليو الماضي، باحتجاز المدونة ريم الشمري يومين، على ذمة التحقيق معها بتهمة الإساءة للجالية المصرية في البلاد.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية حينها، بأن الأجهزة الأمنية حققت مع المتهمة في مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات، على خلفية تغريدات لها على موقع "تويتر"، رأت التحريات أنها مسيئة لأفراد الجالية المصرية في الكويت.

وأثارت المدونة الكويتية الشمري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها، ونشرت مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت.

وقالت الشمري في أحد فيديوهاتها: "المصريين خدم جاءوا إلى الكويت للعمل، وأنا رافضة وجودهم في بلادي"، مطالبة الغاضبين من حديثها بمغادرة الكويت حفاظا على كرامتهم، على حد قولها.

بعد ذلك، خرجت ريم الشمري في فيديو جديد، وأكدت أن والدتها مصرية الجنسية، قائلة: "أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها"، وظلت على موقفها من الهجوم على الجالية المصرية.



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