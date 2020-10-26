نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعل الأخيرة المفاجئ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٨ مساءً (دوت الخليج)

تواجدت الفنانتان يسرا ومنة شلبي في مكان مقابلة الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش فعاليات مهرجان الجونة، وبمجرد رؤيتها الفنانة الكبيرة يسرا سارعت إليها لمحاولة تقبيل يدها.

وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت منة وهي تحاول تقبيل يد يسرا ولكن الأخيرة ابتعدت وسحبت يدها سريعا لتقبلها بعفوية في الهواء.

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يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قد انطلقت مساء الجمعة 23 تشرين الأول (أكتوبر)، بمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم، وسط غياب مجموعة كبيرة من النجوم لانشغالهم بأعمالهم الفنية أو لظروف خاصة مثل منى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومحمد رمضان وزينة، وغيرهم من النجوم.



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