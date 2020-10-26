نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد مرور 9 سنوات على وفاته.. تحقيقات تفجر مفاجأة مثيرة عن “معمر القذافي” وهذا ما فعله برئيس هذه الدولة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا زالت المفاجآت تتكشف يوما بعد يوم بشأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي رغم موته الذي مضى عليه سنوات، حيث اتهم قضاة التحقيق، الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، بتشكيل “عصابة إجرامية” في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية زمن القذافي.

قد يهمك أيضًا:

بعد مرور 9 سنوات على وفاته.. تحقيقات تفجر مفاجأة مثيرة عن “معمر القذافي” وهذا ما فعله برئيس هذه الدولة!

أبو تريكة يرد بقوة على ماكرون ويدعو لاستخدام هذا السلاح في وجه فرنسا

أول انقلاب خليجي على السيسي .. الإمارات مع إسرائيل وجهت ضربة غادرة لمصر وسحبت من تحتها البساط!!

جريمة “لا تغتفر” تهز دولة خليجية .. طلبت منه المستشفى الحضور لدفن طفلتيه التوأم بعد وفاتهن وحينما وصل المغتسل كانت الصدمة! فيديو

يسحب مسدسه على مجموعة من المعارضين في الشارع ويهددهم بإطلاق النار.. شاهد ماذا فعل مؤيد لـ”ترامب” وأثار الرعب

وفاة الذراع الأيمن لـ صدام حسين وقائد “إعدامات الرفاق”.. شاهد من يكون وما قصة التسجيل المرعب الذي ظهر فيه؟؟

لا يعمل على إنقاص الوزن، إنما أيضاً يساعد على التخلص من الدهون بشكل فعال.. رجيم بسيط أثبت فعاليته بكل جدارة

السعودية تعلن عن 12 خدمة جديدة للمقيمين

فنانة مصرية كبيرة تسيء لزميلاتها بصورة كلب يرتدي فستان شفاف .. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

مذيع الجزيرة يصدم متابعيه المسلمين: ستبقون ملطشة وماكرون لا يخشاكم.. وهذا ما قاله عن إسرائيل!

هل أنت متزوج أم أعزب؟؟.. هذه الدراسة تكشف الفئة الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا

أمام زوجته... أحمد السقا يحرج مذيعة في "الجونة السينمائي"... فيديو

أردوغان يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية ويهاجم ماكرون بقوة.. وردود مماثلة من مصر واليمن ودول عربية أخرى

هواوي تنتقم من "غوغل" و"أندرويد"... البدائل قادمة

إسرائيل تحذر السعودية وقطر من هذه الخطوة العسكرية!!



إليك 5 نصائح لتنام بشكل أفضل وعميق

الكشف عن محاولة اغتيال الخصم اللدود للرئيس الأمريكي ترامب.. “جو بايدن” وهذه تفاصيلها

أول عاصمة عربية تضرم النيران في مقر السفارة الفرنسية احتجاجا على الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد

ماذا يحدث للدماغ قبل 30 ثانية من الوفاة؟.. "حل لغز الموت"

أول رد سعودي رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون العدائي

كأنها خرجت من أفلام الخيال.. هذه السيارات الأكثر روعة معروضة للبيع وقد يصل سعرها ل20 مليون دولار (شاهد)

السعودية.. شاهد كيف تحولت محاولة سطو على متجر في الرياض إلى كابوس؟؟

زعيمة فرنسية متطرفة تدعو حكومة بلادها لإغلاق متاجر المسلمين ومصادرتها: هناك فرنسيون يأكلون الحلال دون علمهم!

متسولة تملك 5 عمارات و3 مليون جنيه رصيد في هذه الدولة العربية.. وهكذا تم اكتشاف أمرها

كلام “حساس” منسوب لـ رغد صدام حسين .. والأخيرة تثير الجدل وهذا ما قالته

فرنسا توجه رسالة “عاجلة” إلى الدول الإسلامية بشأن مقاطعة منتجاتها

احذفها فورًا من جهازك.. الخبراء يكتشفون 10 تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق بياناتك الشخصية وتتجسس عليك

إسرائيل تكشف مفاجاة بشأن امتلاك قطر مقاتلات "إف-35" الأمريكية

هذه هي الدول التي أدانت الرسوم المسيئة للنبي محمد (الاسماء)

أول دولة عربية تنتفض وتخرج فيها مظاهرات غاضبة احتجاجا على إساءة فرنسا للنبي محمد

محمد بن زايد يتخذ قرارا جريئًا لصالح تركيا ومراقبون يعتبرونه “طعنة في ظهر” المملكة العربية السعودية وحليفه بن سلمان

الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ: وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون

مقبرة رجاء الجداوي محطمة من الداخل والحشرات تخرج من القبر.. وتعليق مفاجئ من ابنتها: أنا غير مسؤولة! (شاهد الفيديو)

مذيع الجزيرة فيصل القاسم “يستفز” الشعوب العربية بتعليق مثير على حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية



“ساركوزي” خضع للاستجواب لمدة 40 ساعة من قبل قضاة التحقيق للاشتباه في تمويل نظام معمر القذافي حملته الانتخابية العام 2007، وخلال أقواله أفصح ساركوزي عن علاقته برئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي.



ودافع رئيس الدولة السابق عن نفسه، وبدلاً عن ذلك ورط معاونيه السابقين دون إقناع قضاة التحقيق الذين وجهوا إليه تهمة تشكيل عصابة إجرامية لتصبح رابع تهمة موجهة إليه في هذا الملف، الذي فتحت النيابة تحقيقات بشأنه طيلة ثمانية أعوام، بحسب ما أوردته جريدة “لوباريزيان” الفرنسية.

أما التهم الثلاث الأخرى فهي الرشوة و”اختلاس الأموال العامة” و”التمويل غير الشرعي لحملة انتخابية”، وكلها تهم وجهت إليه في مارس العام 2018.



وكشف التقرير وقائع وتفاصيل عن زيارة “مشبوهة” لساركوزي إلى ليبيا بتاريخ 6 أكتوبر 2005″.

ونقل عن الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، اعترافه أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مرتين ثلاث حقائب نقدية تحتوي على 5 ملايين يورو إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان، ومرة واحدة لنيكولا ساركوزي نهاية عام 2006.

وينفي ذلك ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك الوقت قائلا: “إنه نسيج من الأكاذيب والافتراءات والأخطاء في الوقائع”.





يشار إلى أن التهمة الرابعة الخاصة بتشكيل عصابة إجرامية وأضيفت إلى ملف ساركوزي، تترتب عليها عقوبة السجن لعشر سنوات.

المصدر: وطن