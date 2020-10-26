نشكركم على قرائتكم خبر تصريح صحفي هام وعاجل من نادي القضاة الجنوبي بشأن الإساءة للنائب العام "الأعوش" على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حذر نادي القضاة الجنوبي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومنصات التواصل من مغبة التعرض بالتطاول أو الإساءة أو الهجوم على أي هيئة من هيئات السلطة القضائية .. كما عبر عن احتفاظ النادي بحقه في ملاحقة ومقاضاة قناة ( يمن شباب الفضائية ) فيما قامت به من نشر أخبار نسبتها الى نادي القضاة الجنوبي فيها من الاتهام والإساءة على معالي النائب العام.*

*جاء ذلك في سياق البلاغ الصحفي الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ، وكان نصه على النحو التالي :*

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ينفي المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ما تم نشره من أخبار ملفقة نسبت إليه فيها من التطاول والإساءة والهجوم المتعمّد على مقام معالي النائب العام "د. علي أحمد الأعوش" وكانت قد بُثت على قناة ( يمن شباب الفضائية ) ومنها الى منصات التواصل الاجتماعي ، بهدف خلق نوع من التوتر في العلاقة مابين النادي والهيئات القضائية ومنها مقام معالي النائب العام الذي يمثّل رأس هرم الهيئة القضائية ــ النيابة العامة ــ متناسيين ما يربط النادي من علاقة متينة وراسخة يسودها الاحترام والتوقير والتبجيل لرؤوس الهيئات القضائية.

إن ما تناولته [ قناة يمن شباب ] وغيرها من الوسائط الإعلامية من تطاول وإساءة لمقام النائب العام يعد سلوك يخالف الدستور والقانون يضع القناة المذكورة وغيرها تحت طائلة المسؤولية القانونية، ذلك أن للقضاء بهيئاته مكانة وقدسية لا يجوز لأي جهة أو أشخاص من التطاول والإساءة ومن المساس بهيبته أو رؤوس هرم أي هيئة من هيئاته أو أحد من القضاة.

كما يأسف المكتب التنفيذي لما قام به أحد أعضاء المكتب من صياغة مذكرة استغل فيها صفته فيه ليكيل الاتهام والإساءة الى مقام معالي النائب العام ، في سلوك لا يمت لأخلاقيات القضاة ، ويؤكد بأن لا صلة للنادي فيما أبداه العضو ، ويجزم بأن ما أورده ذلك العضو إنما هو تصرف شخصي محض لا يليق بقاض أن يتناول أي هيئة من هيئات القضاء أو رؤوسها بالقدح والاتهام والإساءة على النحو الذي قام به .. وما نود صراحة قوله في معالي النائب العام "د. علي أحمد الأعوش" أنه قد عمل من بعد تحرير العاصمة عدن والمحافظات الأخرى دون كلل في ظل ظروف صعبة الى جانب أعضاء مجلس القضاء في تلك المحافظات المحررة، ولا زال يعمل بشكل دؤوب على إعادة تأهيل مقرات النيابة العامة حرصاً منه على أهمية استمرار أعمال النيابة العامة وعموم السلطة القضائية ، مذللاً الكثير من الصعاب للسير بالنيابة العامة لحماية الحقوق والحريات للمواطنين وفي عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب .. و لم ولن يقبل النادي بأي إساءة أو اعتداء أو هجوم على السلطة القضائية أو أحد رؤوس هرمها أو على أي أحد من قضاة المحاكم أو أعضاء النيابة العامة.

ويحذر نادي القضاة الجنوبي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومنصات التواصل من مغبة التعرض بالتطاول أو الإساءة أو الهجوم على أي هيئة من هيئات السلطة القضائية .. كما يحتفظ النادي بحقه في ملاحقة ومقاضاة قناة ( يمن شباب الفضائية ) فيما قامت به من نشر أخبار نسبتها الى نادي القضاة الجنوبي فيها من الاتهام والإساءة على معالي النائب العام .

*صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ( العاصمة - عدن ) .*

الاثنين ، الموافق ٢٦/ ١٠ / ٢٠٢٠م .