نشكركم على قرائتكم خبر بعد 5 أشهر على وفاتها.. شاهد ماذا خرج من قبر الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’ وأثار الحزن والفزع (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - ردت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على سؤال إحدى متابعات حساب والدتها عبر Instagram حول مقبرة الراحلة. وقالت المتابعة إنها رأت فيديو لمقبرة الراحلة رجاء الجداوي وهو محطم من الداخل وتدخله الحشرات وقالت "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟". جديد أخبار دوت الخليج: لترد ابنتها أميرة بأن المقبرة للتعرض للترميم منذ أكثر من عام وهي غير مسؤولة عنها وقالت "هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة". وأضافت "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا". يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

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